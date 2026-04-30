싱어송라이터 로이킴이 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만난다. 사진제공= DEUL

싱어송라이터 로이킴이 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만난다.로이킴은 오는 7월 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 'THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기'를 개최한다. 이번 공연은 대화와 라이브 무대를 결합한 형식으로 구성된다.이번 팬미팅은 관객과 이야기를 나누는 과정에서 자연스럽게 음악을 배치하는 방식으로 기획됐다. 가수로서의 모습과 더불어 본연의 솔직한 면모를 보여주는 데 중점을 뒀다. 로이킴은 직접 작성한 소개글을 통해 '노래만 하기엔 아쉽고, 여러분 이야기만 듣기엔 말이 많다'며 '이야기하다가 문득 노래도 하는 토크쇼 형식을 준비했다'고 취지를 전했다.함께 공개된 포스터에는 슈트 차림에 장난스러운 표정을 짓고 있는 로이킴의 모습이 담겼다. 정갈한 스타일링과 대비되는 개구쟁이 같은 연출로 팬미팅에서 선보일 다채로운 구성을 예고했다.7월 중 이틀간 총 3회에 걸쳐 진행되는 이번 팬미팅에서 로이킴은 관객들과 가까운 거리에서 소통하며 음악과 이야기를 공유할 계획이다.앞서 로이킴은 '러브썸 페스티벌'에 4년 연속 출연하며 가창력을 확인시킨 바 있다. 연애 예능 프로그램 채널A '하트시그널 5'에서도 입담을 보여준 만큼, 이번 팬미팅에서 발산할 매력에도 관심이 모인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr