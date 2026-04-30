가수 서인영이 관리 비결을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

서인영이 피부과 시술을 마취 없이 받는다고 밝혔다. / 사진='개과천선 서인영' 유튜브 캡쳐

가수 서인영이 피부과 리프팅 시술을 마취 없이 받는다고 말했다.유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '마녀손톱으로 야무지게 저당김밥 싸먹고 -10kg 뺀 서인영 (+시골된장찌개)'라는 제목의 영상이 29일 공개됐다. 영상에서는 서인영이 요리하며 구독자들의 다양한 질문에 솔직하게 답변하는 모습이 그려졌다.서인영은 자기 관리 비결을 솔직하게 밝혔다. 갸름한 얼굴형을 위해 피부과 시술을 받는다고. 심지어 그는 '온다', '슈링크' 등 리프팅 시술을 마취 없이 받는다고 말해 주위를 깜짝 놀라게 했다. 그는 "독하다"고 말하는 제작진에 "내가 좀 독한 편이지"라며 인정하는 모습을 보였다. 그러면서 "내가 여기까지 버텼으면 독한 거 아니겠어?"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr