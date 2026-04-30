유세윤, 허경환 / 사진=텐아시아 DB

MBC 신규 예능 프로그램 ‘최우수산(山)’이 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형의 꿀잼 정상 쟁탈전을 앞두고 방송을 더욱 재미있게 즐길 수 있는 관전 포인트를 공개했다. / 사진 제공 : MBC

MBC 신규 예능 프로그램 ‘최우수산(山)’이 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형의 꿀잼 정상 쟁탈전을 앞두고 방송을 더욱 재미있게 즐길 수 있는 관전 포인트를 공개했다. / 사진 제공 : MBC

'최우수산(山)'이 시청자들의 유쾌한 주말을 책임진다.오는 5월 3일(일) 저녁 6시에 첫 방송될 MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'이 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형의 꿀잼 정상 쟁탈전을 앞두고 방송을 더욱 재미있게 즐길 수 있는 관전 포인트를 공개했다.'최우수산(山)'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산(山)중 버라이어티. 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형은 산 입구부터 정상까지 곳곳에 있는 다양한 미션을 수행하며 유일한 화폐인 도토리를 모으고, 가장 많은 도토리 보유자가 해당 회차의 최우수자가 되는 영예를 얻는다.특히 최우수자에게는 어마어마한 혜택이 주어지기에 도토리 한 개가 소중한 상황. 도토리 하나로 명령, 거래, 배신의 명분이 생기며 멤버들은 도토리를 갖기 위해 일대일 맞짱까지 불사한다고 해 흥미진진한 전개 속에서 탄생할 첫 번째 최우수자는 누구일지 주목된다.'2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상을 두고 다퉜던 유세윤, 장동민, 붐, 양세형과 예능 대세 허경환까지 예능 1.5인자들이 모두 모였다. 최우수상 수상자다운 기세와 여유를 보여주는 유세윤, 게임 의도 파악과 심리까지 간파하는 브레인 장동민, 꼼수와 모략 없이 체력으로 승부하는 허경환, 지칠 줄 모르는 에너지로 텐션을 책임지는 붐, 눈치와 순발력 그리고 잔머리로 풀장착한 양세형까지 개성 만점 캐릭터들로 즐거움을 안긴다.또한 각양각색 조합으로 탄생하는 다섯 명의 다채로운 케미스트리가 재미를 배가시킨다. 때로는 팀으로, 때로는 경쟁 상대로 손바닥 뒤집듯 뒤집히는 관계인 이들은 티키타카와 티격태격을 오가며 최강의 웃음 시너지를 발휘, 새로운 밥친구 자리를 노린다.대한민국 국토의 약 70%인 산이 '최우수산(山)'의 무대인 만큼 도파민 넘치는 대결과 멋진 풍경을 함께 담아 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다. 첫 번째 목적지는 용마산 정상으로 나무, 바위, 새 소리가 어우러진 자연과 서울 도심이 내려다보이는 전망을 즐길 수 있다.제작진은 "사실 방송에서 산은 아주 좋은 소재라고 보기 어렵다. 자칫 지루해 보일 수 있고 촬영 환경도 만만치 않다. 그럼에도 산을 선택한 건 산이 곧 트렌드이기 때문"이라며 "해외에서도 주목하는 우리나라의 아름다운 산을 누구보다 재미있게 담아내 K-산방의 매력을 담고자 했다. 산에서 펼쳐지는 최우수 예능인들의 처절한 경쟁을 지켜보는 재미와 등산의 새로운 매력을 느껴보시면 좋을 것 같다"고 설명했다.MBC 신규 예능 프로그램 '최우수산(山)'은 오는 5월 3일(일) 저녁 6시에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr