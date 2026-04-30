가족보다 자신이 더 중요한 가부장 남편의 등장으로 가사 조사실이 충격에 빠진다.
30일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 21기 '가지 부부'의 솔루션과 두 번째 부부의 가사 조사가 공개된다.
이호선 상담가는 남편의 우선 순위에서 밀려난 가족 문제를 꼬집으며 "가족 농사는 완벽하게 망했다"고 일침한다. 남편은 "가족을 0순위로 생각하고, 부부 갈등의 큰 원인 중 하나였던 게임 역시 즉시 끊겠다"고 다짐하지만, 이호선 상담가와 아내는 여전히 믿지 못하겠다는 반응을 보인다.
이어 쌍둥이 자매와 아들 1명을 키우는 동갑내기 젊은 부부가 두 번째 부부로 등장한다. 예사롭지 않은 첫 만남과 결혼 스토리가 그려지며 가사 조사실에는 미소와 탄식이 번진다. 그러나 두 사람은 아이들이 다 크면 각자 갈 길을 갈 날만 기다린다고 해 궁금증을 더한다. 먼저 공개되는 아내 측 영상에서는 일과 육아를 병행하는 아내와 운동, 계모임 등 본인의 시간이 중요하다는 남편의 일상이 그려져 남편은 MC들로부터 따가운 질책을 받는다.
남편은 한 달에 술값으로만 100만 원 이상을 쓰면서 아내에게는 커피값을 줄이라고 잔소리를 하는가 하면, 아이 셋을 키우는 아내에게 생활비조차 주지 않는다는 이야기가 공개되자 서장훈은 "모순이 너무 많다"며 일침을 가한다.
이어 "남자가 집안의 기둥", "남자는 바깥일, 여자는 집안일" 등 가부장적인 발언과 '역린', '상충'과 같은 남편의 독특한 단어 사용에 MC들은 "젊은 사람이 저럴 줄은 몰랐다"며 당혹감을 표현했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
30일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 21기 '가지 부부'의 솔루션과 두 번째 부부의 가사 조사가 공개된다.
이호선 상담가는 남편의 우선 순위에서 밀려난 가족 문제를 꼬집으며 "가족 농사는 완벽하게 망했다"고 일침한다. 남편은 "가족을 0순위로 생각하고, 부부 갈등의 큰 원인 중 하나였던 게임 역시 즉시 끊겠다"고 다짐하지만, 이호선 상담가와 아내는 여전히 믿지 못하겠다는 반응을 보인다.
이어 쌍둥이 자매와 아들 1명을 키우는 동갑내기 젊은 부부가 두 번째 부부로 등장한다. 예사롭지 않은 첫 만남과 결혼 스토리가 그려지며 가사 조사실에는 미소와 탄식이 번진다. 그러나 두 사람은 아이들이 다 크면 각자 갈 길을 갈 날만 기다린다고 해 궁금증을 더한다. 먼저 공개되는 아내 측 영상에서는 일과 육아를 병행하는 아내와 운동, 계모임 등 본인의 시간이 중요하다는 남편의 일상이 그려져 남편은 MC들로부터 따가운 질책을 받는다.
남편은 한 달에 술값으로만 100만 원 이상을 쓰면서 아내에게는 커피값을 줄이라고 잔소리를 하는가 하면, 아이 셋을 키우는 아내에게 생활비조차 주지 않는다는 이야기가 공개되자 서장훈은 "모순이 너무 많다"며 일침을 가한다.
이어 "남자가 집안의 기둥", "남자는 바깥일, 여자는 집안일" 등 가부장적인 발언과 '역린', '상충'과 같은 남편의 독특한 단어 사용에 MC들은 "젊은 사람이 저럴 줄은 몰랐다"며 당혹감을 표현했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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