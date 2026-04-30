JTBC '이혼숙려캠프' 84회는 30일 오후 10시 30분에 방송한다. / 사진제공=JTBC

30일 방송하는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 '가지 부부'의 솔루션과 두 번째 부부의 가사 조사가 공개된다. / 사진제공=JTBC

가족보다 자신이 더 중요한 가부장 남편의 등장으로 가사 조사실이 충격에 빠진다.30일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 21기 '가지 부부'의 솔루션과 두 번째 부부의 가사 조사가 공개된다.이호선 상담가는 남편의 우선 순위에서 밀려난 가족 문제를 꼬집으며 "가족 농사는 완벽하게 망했다"고 일침한다. 남편은 "가족을 0순위로 생각하고, 부부 갈등의 큰 원인 중 하나였던 게임 역시 즉시 끊겠다"고 다짐하지만, 이호선 상담가와 아내는 여전히 믿지 못하겠다는 반응을 보인다.이어 쌍둥이 자매와 아들 1명을 키우는 동갑내기 젊은 부부가 두 번째 부부로 등장한다. 예사롭지 않은 첫 만남과 결혼 스토리가 그려지며 가사 조사실에는 미소와 탄식이 번진다. 그러나 두 사람은 아이들이 다 크면 각자 갈 길을 갈 날만 기다린다고 해 궁금증을 더한다.먼저 공개되는 아내 측 영상에서는 일과 육아를 병행하는 아내와 운동, 계모임 등 본인의 시간이 중요하다는 남편의 일상이 그려져 남편은 MC들로부터 따가운 질책을 받는다.남편은 한 달에 술값으로만 100만 원 이상을 쓰면서 아내에게는 커피값을 줄이라고 잔소리를 하는가 하면, 아이 셋을 키우는 아내에게 생활비조차 주지 않는다는 이야기가 공개되자 서장훈은 "모순이 너무 많다"며 일침을 가한다.이어 "남자가 집안의 기둥", "남자는 바깥일, 여자는 집안일" 등 가부장적인 발언과 '역린', '상충'과 같은 남편의 독특한 단어 사용에 MC들은 "젊은 사람이 저럴 줄은 몰랐다"며 당혹감을 표현했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr