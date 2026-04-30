오하영이 패션 브랜드 모델이자 디자이너로 행보를 확장한다./사진제공=마이쉘

오하영이 패션 브랜드 모델이자 디자이너로 행보를 확장한다./사진제공=마이쉘

오하영이 패션 브랜드 모델이자 디자이너로 행보를 확장한다./사진제공=마이쉘

그룹 에이핑크(Apink) 멤버 오하영이 패션 브랜드 모델이자 디자이너로 행보를 확장한다.30일 소속사 위드어스엔터테인먼트는 "오하영이 패션 라이프스타일 코디네이션 브랜드 마이쉘(MYSHELL)과 협업한 컬래버레이션 가방을 공식 출시한다"라고 밝혔다.이번 컬래버레이션은 오하영이 단순한 브랜드 모델을 넘어 직접 디자인 과정 전반에 참여했다는 점에서 의미가 크다. 평소 축구를 비롯한 다양한 야외 활동을 즐기는 오하영은 실제 경험을 디자인에 고스란히 녹여냈다. 가방은 축구, 러닝부터 도심 속 일상까지 아우르는 기능성은 물론, 방수 소재를 적용하고 미니멀하면서도 세련된 디자인까지 갖춰 MZ세대의 취향을 정조준할 전망이다.이와 관련해 오하영은 "운동하면서 불편했던 부분들을 직접 해결하고 싶었고, 내가 실제로 매일 들고 다니고 싶은 가방을 만드는 데 집중했다. 색감, 소재, 로고까지 직접 고민하며 디자인 과정에 참여했다. 가수 오하영이 아닌 디자이너로서 새로운 모습을 보여드리고 싶었다"라고 전했다.또한 마이쉘 관계자는 "이번 프로젝트는 단순한 셀럽 마케팅을 넘어, 실제 경험에서 출발한 진정성 있는 제품 개발 사례"라며 "오하영의 감각적인 디자인과 실용성이 더해져 우리 브랜드가 일상과 야외 활동의 경계를 허물며 무한하게 확장하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.오하영은 에이핑크 멤버이자 연예계 대표 '축덕'으로도 활약하며 다채로운 분야에서 팔방미인 면모를 발휘하고 있다. 지난해 토트넘 홋스퍼 FC와 뉴캐슬 유나이티드 FC의 프리시즌 친선경기의 프리뷰쇼와 리뷰쇼, K리그 '쿠플픽'에서 리포터로 활약했으며, 현재 개인 유튜브 채널 '오하빵 Ohhabbang'을 통해 팬들과 소통을 펼치고 있다.오하영이 속한 에이핑크는 최근 데뷔 15주년을 맞아 팬송 '15th Season (피프틴스 시즌)'을 발매했으며, '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워즈'에서 '2026 연도 모범 해외 그룹'으로 선정됐다. 또한 아시아 투어 'The Origin : APINK (더 오리진 : 에이핑크)'로 서울을 시작으로 타이베이·마카오·싱가포르·가오슝·홍콩을 거쳐 5월 쿠알라룸푸르, 마닐라를 찾는다.오하영 디자이너의 철학과 스토리텔링이 담긴 가방 제품은 추후 마이쉘 온·오프라인 매장을 통해 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr