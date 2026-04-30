배우 엄태구가 영화 '와일드 씽'에서 래퍼 상구 역을 맡았다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 엄태구가 영화 '와일드 씽'에서 래퍼 상구 역을 맡았다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 엄태구가 영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)에서 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 막내이자 폭풍래퍼 상구 역을 맡아 색다른 모습을 선보인다. 엄태구는 압도적 카리스마 대신 거침없는 스웨그를 보여줄 예정이다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화. 뮤직비디오, 트라이앵글 멤버 소개 영상 등이 네티즌들의 호응을 얻고 있는 가운데, '와일드 씽'의 엄태구가 지금껏 본 적 없는 모습을 예고했다.엄태구는 '낙원의 밤', '안시성', '밀정'에서 강렬한 카리스마를, 로맨틱 코미디 '놀아주는 여자'와 유튜브 '워크맨'으로 친근하고 엉뚱한 매력을 발산하며 대중의 사랑을 받아왔다. 이번 영화 '와일드 씽'에서는 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 폭풍래퍼 상구 역을 맡아 연기 변신에 나선다.공개된 스틸에서는 상구(엄태구 분)가 무대 위에서 마이크를 들고 퍼포먼스를 펼치고 있다. 90년대 아이돌을 연상시키듯 귀여운 스타일링을 한 상구는 형광빛 조명과 화려한 배경 속에서 에너지 넘치는 퍼포먼스를 보여주고 있다. 또 다른 스틸에서는 힙합 스타일 의상을 입은 장발의 상구가 과장된 힙합 제스처와 표정으로 앉아있다. 스틸컷은 영화의 코믹하고 유쾌한 분위기를 보여준다.정통 힙합 전사를 꿈꿨으나 현실은 한두 마디 파트가 전부였던 상구는, 해체 후 야심 차게 내놓은 솔로 앨범까지 실패하며 빚더미에 앉아 보험 설계사로 근근이 살아가고 있다. 엄태구는 폭풍래퍼의 열정 과다 면모부터 살아남기 위해 고군분투하는 '폭망래퍼'의 설움까지 진지하면서도 능청스럽게 풀어내 짠내 나는 웃음을 선사한다.엄태구는 "상구 캐릭터가 나에게는 모든 면에서 새로웠고, 작품에 참여하는 것 자체가 하나의 도전이었다"고 밝혔다. 그는 이번 역할을 위해 5개월간 JYP엔터테인먼트 사옥을 오가며 '연습생 모드'에 돌입했다. 갓세븐, 스트레이 키즈, 엔믹스 등과 협업한 Kass 프로듀서로부터 랩메이킹과 레슨은 물론, 의상 스타일링과 헤어, 무대 제스처 등 힙합 전반에 걸친 트레이닝을 받았다. 특유의 허스키 보이스를 살린 일명 '기차 화통 래핑'부터 다채로운 표정과 포즈, 안무까지 소화하며 독보적인 코믹 캐릭터를 완성했다.'와일드 씽'은 오는 6월 3일 극장에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr