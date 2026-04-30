정샘물이 4년 만에 '전지적 참견 시점'에 다시 출연한다./사진제공=MBC

정샘물이 4년 만에 '전지적 참견 시점'에 다시 출연한다./사진제공=MBC

K-뷰티 대모 정샘물이 4년 만에 MBC '전지적 참견 시점'에 재출연, 카리스마 넘치는 본업 모멘트와 반전되는 '갱년기 현실 엄마'의 일상을 공개한다.5월 2일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 396회에서는 연 매출 1350억을 달성한 레전드 메이크업 아티스트 정샘물의 반전 일상이 공개된다.정샘물은 최근 갱년기로 인해 시도 때도 없이 열이 오른다며 불편함을 토로, 이를 극복하기 위한 자신만의 특별한 갱년기 루틴을 전격 공개한다. 세안제 없이 물세안만으로 하루를 시작한 정샘물은 냉장고 속 화장품을 활용한 피부 진정 케어를 보여준다. 탈모 방지를 위한 두피 케어부터 다양한 종류의 면봉을 활용한 각질 케어까지 '레전드 아티스트' 정샘물의 특급 관리법이 벌써 기대를 증폭시킨다.4년 동안 훌쩍 성장한 두 딸 아인이와 라엘이의 모습도 눈길을 끈다. 사춘기 딸 아인이의 파우치가 정샘물을 당황하게 만든다. 파우치 가득 타사 제품이 담겨 있는 데다가 "타사 제품이 더 좋다"는 폭탄 리뷰까지 투하된 것. 이어 아인이의 요청으로 아이라인 그리기에 직접 나서는데, 계속되는 수정 요구에 진땀을 흘린다. 수많은 톱스타의 메이크업을 책임져온 정샘물이 딸의 아이라인으로 인해 사투를 겪게 된다고. 사춘기 딸 아인이와 갱년기 엄마 정샘물의 케미가 웃음을 터뜨릴 전망이다.정샘물의 반전 일상은 5월 2일 토요일 밤 11시 10분 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr