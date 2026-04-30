'박하선♥' 류수영, 딸 잃을 뻔했다…결국 오열 "지옥 수차례 오가" ('꼬꼬무')

사진제공=SBS

박하선 남편이자 배우인 류수영이 딸을 잃어버릴 뻔했던 순간을 털어놓는다.30일 방송되는 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’(‘이하 ‘꼬꼬무’)는 '특집:장기 실종 아동 찾기' 1편으로, 배우 류수영, 배우 금새록, 투어스 신유가 리스너로 출격한다. 이번 방송에서는 1991년부터 한 마을에서 벌어진 끔찍한 영유아 연쇄 납치사건에 대해 추적한다.‘대천 영유아 연쇄 납치 살해 실종 사건’은 생후 2개월 남아, 생후 15일된 남아, 생후 4개월 여아, 생후 6일된 여아, 5세 여아까지 한 마을에 살던 5명의 아이가 시간차로 실종 혹은 살해된 사건이다. 5건 모두 미제 사건으로 피해 아동 중 여전히 실종인 사건도 있어 이목을 집중시킨다.5건의 사건 중 마지막에 발생된 5세 여아 납치 피살 사건은 잔혹성으로 큰 충격을 선사한다. 엄마와 함께 잠든 다섯살 여자아이가 감쪽같이 사라지고 다음날 오후 6시 논에서 살해된 채 발견된 것. 당시 사건을 취재했던 기자는 “간을 훼손했다는 사실만으로 충격이 컸다”라며 잔혹한 상황을 설명하자 스튜디오는 경악과 참담함에 휩싸인다. 이에 금새록은 “너무 화가 나요”라며 울분을 터트리고 투어스 신유는 “진짜 있을 수 없는 일”이라고 말을 잇지 못한다.특히 딸을 키우는 아빠인 류수영은 “나도 딸을 잃어버릴 뻔 했다”며 딸이 시야에서 벗어나 아찔했던 순간을 털어놓은 후, “딸을 찾아 헤맨 30초 동안 지옥을 수차례 오고 갔다”라며 실종된 아이의 부모의 참담한 심경에 깊이 공감하며 오열한다.‘꼬꼬무’는 5월 가정의 달을 맞아 장기 실종 아동을 찾기 위한 대국민 프로젝트를 시작한다. KIST AI·로봇연구소의 최신 생성형 AI 기반 나이 변환 기술로 장기 실종 아동의 현재 모습을 추정한 영상을 제작한 것.여기에 최광일, 김나영, 스테이씨 세은, 한지혜, 신소율, 앳하트 아린, 손담비, 루시 신예찬, 이국주, 최진혁, 빌리 츠키, 고우림, 프로미스나인 송하영, 박효주, 윤남노, 김유미, 더보이즈 영훈, 윤성빈, 김진수, 김광현, 표창원, 이상민, 솔비, 장도연, 장현성, 장성규까지 6개월동안 26명의 연예인과 셀럽이 목소리로 장기 실종 아동 찾기에 힘을 보태 뭉클함을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr