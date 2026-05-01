방송인 전현무와 배우 배나라가 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 펀런 크루를 창단했다. / 사진제공=MBC

'나 혼자 산다'에서 방송인 전현무가 마침내 '펀런 크루'를 창단한다. 크루장 전현무와 함께 박지현, 데이식스 도운, 배나라가 합류해 펀런 크루 1기 '무도라지'가 탄생한다.1일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무의 펀런 크루 1기 탄생 현장이 공개된다. 펀런의 시작과 함께 크루 모집 홍보에 나섰던 전현무가 그 결실을 맺은 것. 크루장 전현무는 1기 멤버로 러닝 초보인 박지현과 도운, 그리고 펀런 추종자인 배나라를 푸르른 동해 앞으로 소집한다. 박지현과 도운은 "도대체 펀런이 뭘까?"라는 호기심을 품고 부름에 응했다고 밝혀 웃음을 자아낸다.공개된 사진 속에는 펀런 크루 1기 멤버인 박지현, 도운, 배나라의 어색한 첫 만남 현장과 이 순간을 멀리서 흐뭇하게 지켜보는 크루장 전현무의 모습이 담겼다. 전현무는 펀런 크루 1기로 세 사람을 선택한 남다른 이유가 있다고 밝혀 궁금증을 더한다.그런가 하면 크루장 전현무의 예상치 못한 크루 창단 식순(?)에 크루 멤버들이 당황하는 모습도 공개된다. 갑자기 시작된 크루 입단 테스트를 시작으로 어디서도 보지 못한 크루 합격 증서까지, 오직 펀런 크루이기에 경험할 수 있는 진행이 이어진다.특히 전현무의 진심이 담긴 크루 합격 증서와 함께 펀런 크루 1기의 팀명인 '무도라지'가 공개된다. 그러자 감탄과 감동에 이어 "이거 진짜 별로다"라는 솔직한 반응이 쏟아져 폭소를 안길 예정이다. 창단식부터 순탄치 않은 펀런 크루 1기 무도라지의 첫 러닝은 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr