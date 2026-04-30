사진제공=웨이크원

그룹 ALPHA DRIVE ONE(이하 ALD1)이 데뷔 후 첫 컴백 소식을 알렸다. 5월 프롤로그 싱글을 시작으로 8월 미니 2집까지 이어지는 연간 프로젝트를 공개했다.지난 1월 데뷔한 알파드라이브원은 본격적인 컴백 준비에 돌입했다. 이번 활동은 공백기 없이 이어지는 신작 행보를 통해 하나의 연계된 프로젝트로 전개된다.알파드라이브원은 30일 0시 공식 SNS를 통해 오는 5월 26일 오후 6시 프롤로그 싱글 'No School Tomorrow'(노 스쿨 투모로우)를 발표한다고 공지했다. 이와 함께 타이틀 시퀀스 영상을 공개하며 컴백 일정을 공식화했다.공개된 타이틀 시퀀스는 변화하는 날씨를 소재로 한 연출을 통해 시각적 몰입감을 높였다. 알파드라이브원 특유의 자유로운 매력과 낭만적인 분위기를 함께 담아내며 작업물의 방향성을 제시했다. 아울러 관련 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 프로모션 사이트도 동시 개설됐다.데뷔 당시 주목받은 알파드라이브원은 서바이벌 프로그램 출신 보이그룹 중 처음으로 프롤로그 싱글 발매 방식을 도입하며 차별화를 꾀했다. 5월 26일 공개되는 'No School Tomorrow'로 컴백 서사를 시작해 8월 예정된 미니 2집까지 일관된 흐름을 유지하며 상승세를 이어갈 방침이다.프롤로그 싱글 발매 이후에는 팬 콘서트 투어 '2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD]'를 진행한다. 이를 통해 미니 2집 발매 전까지 국내외 팬들과의 접점을 넓히며 활동 범위를 확장할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr