배우 이준호가 남성 패션 브랜드 리버클래시(LIBERCLASSY)의 2026 S/S 시즌 캠페인 화보를 장식했다.파스토조(대표 이용상)가 전개하는 리버클래시는 이준호와 함께한 2026 S/S 시즌 캠페인 화보를 공개했다. 이번 캠페인은 'BLUE CINEMA: INTO THE BLUE'라는 콘셉트 아래 기획됐다. 잔잔한 물결이 흐르는 듯한 몽환적인 공간을 배경으로 현실과 비현실의 경계를 넘나드는 봄·여름의 계절감을 시각적으로 담아냈다.이준호는 이번 화보에서 리버클래시 특유의 유니크한 패턴과 섬세한 디테일을 자신만의 분위기로 소화했다. 클래식한 수트 핏부터 편안하고 여유로운 캐주얼 룩까지 폭넓은 스타일을 선보이며 세련된 모던 컨템포러리 무드를 완성했다.2PM으로 데뷔한 이준호는 가수와 배우를 오가며 독보적인 입지를 다져왔다. 드라마 '킹더랜드', '옷소매 붉은 끝동'에 이어 '태풍상사', '캐셔로'까지 쉼 없는 행보를 이어가며 대중의 사랑을 받고 있다.이준호, 수트부터 캐주얼까지 완벽 소화…리버클래시 화보 장식이준호와 리버클래시의 시너지가 담긴 이번 신규 컬렉션은 공식 온라인몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr