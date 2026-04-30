현우석이 '기리고'로 눈도장을 찍었다./사진제공=빌리언스

현우석이 '기리고'로 눈도장을 찍었다./사진제공=빌리언스

배우 현우석이 '기리고'로 눈도장을 찍었다.현우석은 지난 24일 공개된 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 강하준 역으로 출연했다.'기리고'는 넷플릭스가 처음으로 선보이는 한국 YA(영 어덜트, 청소년기 이후의 사람) 호러 시리즈다. 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고 받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 분투하는 이야기를 그린다.현우석은 극 중 무당 햇살(전소니 분)의 동생이자, 이과 최상위권 천재 강하준을 연기한다. 누나의 남자친구 방울(노재원 분)과는 티격태격하면서도 위기 앞에서는 서로가 의지하는 모습을 보이며 극의 분위기를 환기하는 역할을 톡톡히 해낸다.극 초반 강하준은 친구들과 함께 사건에 휘말리는 인물로 등장하지만, 이야기가 전개될수록 먼저 위험 속으로 뛰어드는 행동력으로 극의 몰입도를 끌어올리며 시선을 사로잡았다.특히 강하준은 친구들 사이에서 자타공인 브레인으로 통하는 만큼, '기리고'에 얽힌 저주를 풀기 위해 애플리케이션의 시스템에 접근하며 사건의 단서를 좇고, 누나 햇살과 남자친구 방울의 도움 속에서 해결의 실마리를 찾아갔다.방울이 다치고 무너지는 모습은 공포와 혼란 속에서도 이성적으로 버티던 강하준의 또 다른 인간적인 면모를 드러냈다. 울음을 터뜨리는 장면 역시 냉철한 모습 이면의 불안과 흔들림을 섬세하게 그려내며 인물의 입체감을 더했다.드라마 '좋아하면 울리는'으로 배우에 데뷔한 현성준은 300대 1의 경쟁률을 뚫고 넷플릭스 '보건교사 안은영'의 오승권 역할을 따내기도 했다.현우석이 출연한 '기리고'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr