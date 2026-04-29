박보영이 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박보영이 29일 방송된 '컬투쇼'에 스페셜 DJ로 출연했다. / 사진='컬투쇼' 방송 화면 캡쳐

배우 박보영이 자신을 알아보고도 모르는 척한 한 팬의 사연에 놀랐다.29일 방송된 SBS라디오 '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에는 박보영이 스페셜 DJ로 출연했다.외출을 잘하냐는 질문에 박보영은 "잘 돌아다닌다. 아무도 못 알아보시더라. 스스로 잘 도망 다닌다고 생각한다"며 자신만만했다. 그러면서도 "주위에서는 모르는 척해주시는 거라고 하더라"고 덧붙였다.방송 중 박보영을 목격했다는 사연이 도착했다. 사연을 보낸 청취자는 "일하는 곳에 박보영이 왔는데 못 본 척했다"고 고백했다. 이에 박보영은 "그 빵집을 갔던 게 맞다"며 "사람들이 못 본 척하는 거구나"라고 수긍했다.박보영은 오는 29일 디즈니+에서 공개되는 '골드랜드'로 시청자들을 만난다. '골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 손에 넣은 희주가 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 스릴러 드라마다. 박보영은 희주 역을 맡았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr