드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중인 배우 아이유, 변우석. / 사진제공=MBC

지난 28일 유튜브 채널 '현재사는 심용환'에는 드라마 '21세기 대군부인'을 역사학적 관점에서 분석하는 영상이 게재됐다. / 사진제공='현재사는 심용환' 영상 캡처

역사학자 심용환이 드라마 '21세기 대군부인'을 역사학적 관점에서 분석한 영상이 화제다. / 사진제공='현재사는 심용환' 영상 캡처

역사학자 심용환이 드라마 '21세기 대군부인'의 고증 오류를 지적하는 영상을 공개해 화제다. 해당 영상의 댓글 창에는 이를 판타지 장르의 허용 범위로 볼 것인지, 혹은 고증 실패로 봐야 할지를 두고 누리꾼들의 의견이 엇갈리고 있다.지난 28일 유튜브 채널 '현재사는 심용환'에는 '[역파원] 21세기 대군부인 드라마 속 역사 분석과 팩트 체크'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 역사학적 시각에서 '21세기 대군부인'을 분석한 내용이 담겼다.심용환은 대체 역사물에 대해 긍정적인 입장임을 밝히면서도 "조금 더 정교하게 접근했다면 더욱 세련되고 멋진 작품이 되었을 것"이라고 말했다. 그는 왕의 환궁 행사 시 마중 인력부터 궁궐 화재 진압 방식, 궁궐 건축 자재물, 이안대군의 섭정 등 세세한 부분까지 탐구하며 역사학적 관점에서 지적을 이어갔다.그는 이러한 지적과 함께 "역사학적 관점에서는 수준 낮은 대체 역사물일지 모르나 한류의 관점에서는 흥미로운 문화적 실험이라고 생각한다"고 평가했다. 이어 "앞으로 이런 작품들이 더욱 촘촘하고 창의적으로 제작되어 한국만의 새로운 문화 융성을 이뤄내길 바란다"고 덧붙였다.영상이 공개된 후 댓글 창에는 작품의 고증을 두소 의견이 첨예하게 대립했다. 드라마의 장르적 특성을 이해할 필요가 있다는 측에서는 "판타지 드라마일 뿐이니 가볍게 즐겨야 한다", "애초에 대체 역사물인데 고증이 무엇이 문제인가", "가상의 세계관을 실제 역사학적 관점에서 분석하는 건 무의미하다" 등 작품을 옹호하는 반응이 있었다.반면 고증의 중요성을 강조하는 측에서는 "이런 지적이 있어야 향후 더 나은 작품이 나올 수 있다", "대체 역사물을 만들겠다는 명목으로 역사 왜곡을 정당화해서는 안 된다", "역사 덕후로서 기대한 작품이었는데 아쉬움이 크다" 등 비판의 목소리를 높였다.아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 평민 신분에 대한 불만을 가진 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.지난주 방영한 6회 시청률은 11.2%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록해 자체 최고 시청률을 경신했다. 또한 화제성 조사 기관 굿데이터코퍼레이션에 따르면 '21세기 대군부인'은 첫 방송 이후 3주 연속 화제성 1위를 차지하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr