방송인 이상민이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘괴담노트2’ 18회에서는 천금보다 귀한 생명을 두고 벌어진 가혹한 선택에 관한 괴담이 공개된다. / 사진 제공= 괴담노트2

방송인 이상민이 사연을 듣고 소신 발언을 한다.29일 밤 11시 40분 방송되는 '괴담노트2' 18회에서는 천금보다 귀한 생명을 두고 벌어진 가혹한 선택에 관한 괴담이 공개된다.장모를 모시고 살던 사위는 60억 원을 투자한 호텔 사업을 준비하던 중, 터 고사를 지낸 날 밤 불길한 꿈을 꾸게 된다. 꿈속에 나타난 악귀는 "곧 생과 사를 넘나드는 가족이 생길 것"이라며 "그 사람을 살리면 사업이 망하고, 포기하면 사업이 잘될 것"이라는 섬뜩한 선택을 제시한다.얼마 지나지 않아 건강하던 장모가 갑작스럽게 쓰러지고, 병원에서도 더 이상 치료가 어렵다는 말을 듣게 된다. 꿈속 경고가 장모를 향한 것임을 직감한 그는 곧바로 무속인을 찾아간다. 무속인과 함께 기도를 드린 그날 밤, 또다시 악귀가 나타나 그를 유혹하지만 망설임 없이 장모를 살리겠다는 선택을 한다. 결국 그는 호텔 사업을 내려놓고 간절한 기도를 이어가는데 집중한다.어느 날, 잠든 장모를 옆에서 지키던 중 악귀와 마주한 그는 온몸으로 장모를 보호한다. 이내 악귀가 사라진 뒤 무속인이 모시는 조상 대신 할머니가 등장해 "장모도 살리고 사업도 잘되게 해주겠다"고 전한다. 그렇게 장모는 건강을 되찾고, 사업 또한 성공을 거두게 된다.영상이 종료되자 무속인은 비하인드를 전한다. 실제로는 장모가 아닌 어린 시절 부모를 잃은 아내를 키워준 숙모의 이야기였던 것. 가족을 택한 마음이 결국 큰 복으로 돌아왔다고 설명한다.사연을 들은 이상민은 "괴담노트에 나온 사연을 믿는 건 자유지만, 이번 사연을 통해 과거 선택의 기로에 놓였을 때를 돌아보게 된다"며 "시청자분들도 각자의 과거 선택을 떠올려볼 법하다"고 말한다.이어 조충현이 사업을 택했을 경우를 묻자, 무속인은 "재물에 눈이 멀어 가족을 외면했다면 부를 다스릴 자격이 없다고 판단해 장모의 명도 거두고 사업 역시 풍파를 맞았을 것"이라고 설명한다.끝으로 이상민은 "살아 계실 때 효도합시다. 사랑하고, 착한 일 하고, 효도하자"고 말해 깊은 여운을 남긴다. 한편 오프닝 녹화 중에는 재물복을 많이 가지고 있는 MC를 뽑으며 그에 관한 흥미로운 이야기를 공개한다.29일 밤 11시 40분 방송되는 KBS Joy '괴담노트2'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr