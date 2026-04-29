윤진이 / 사진 = 윤진이 유튜브 채널

배우 윤진이가 남편과의 연애 시절 모텔 데이트를 즐긴 에피소드를 공개했다.28일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '30대 윤진이 건강검진 결과, 이게 맞아?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 윤진이는 건강검진을 받기 위해 병원을 찾았다.그는 "대장 내시경도 할 거고 대망의 수면(내시경)을 해볼 것"이라고 말문을 열었다. 이어 검사복으로 갈아입은 윤진이는 긴장한 얼굴로 대기실 의자에 앉았다. "떨리냐"고 묻는 제작진에 그는 "(수면 내시경 끝나고) 헛소리할까 봐"라고 답해 웃음을 안겼다.미혼인 친구와 함께 병원을 방문한 윤진이는 의사 역시 미혼이라는 말에 "둘이 이렇게 되면 안 되냐"고 설렘 가득한 눈빛을 보냈다. 이를 본 친구는 "(윤진이가) 맨날 나한테 뭐라고 하는지 아냐. '나도 썸타고 싶다'고 한다"며 폭소했다. 이에 윤진이는 "아기 낳고 이러면 연애 얘기가 너무 재밌고 궁금하다"고 설명했다.윤진이는 "뭐 하나 얘기하고 싶은데 말 안 하려고 한다. 19금이어서"라고 머뭇거리면서도 결국 남편과의 연애 중 일화를 털어놨다. 그는 "남편과 연애하던 시절 '뭔가 좀 새로운 거 없나'하는 마음에 둘이 모텔을 가봤다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "너무 피곤한 거다. '어디가지?' 싶었는데 오빠가 갑자기 '쉬었다 갈래?'라고 하더라. 그 때는 '무슨 말이지?'했다"며 당시를 회상했다. 이어 "생각보다 모텔을 가고 이런 게 부부생활에서 되게 좋은 것 같다. 추천한다. 진짜 연애하는 것 같은 느낌이 난다. 난 당당하게 들어갔다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 윤진이는 2022년 4세 연상의 금융계 종사자와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr