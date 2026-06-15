세븐틴 호시/ 사진=텐아시아 DB

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시의 기부로 잠비아 공립학교에 새 교실이 들어섰다.15일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 호시가 지난해 경기북부 사랑의열매를 통해 전달한 1억 원의 기부금으로 추진된 잠비아 지역 공립학교 교실 건축 사업이 최근 마무리됐다.이번 사업을 통해 학교에는 2개 동 규모의 교실 5개와 화장실이 새로 조성됐다. 기존 시설에 대한 개보수도 함께 진행됐다. 이에 따라 학생들은 이전보다 안정적인 환경에서 수업을 받을 수 있게 됐다.해당 학교는 유치원부터 7학년까지 약 250명의 아동이 재학 중인 공립학교다. 기존에는 교실이 2개뿐이어서 여러 학년이 한 공간에서 수업을 진행해 왔다.호시는 "아이들이 더 나은 환경에서 배우고 성장할 수 있기를 바라는 마음으로 함께하게 됐다"며 "새로운 교실에서 꿈을 키워나갈 아이들을 생각하니 매우 기쁘고, 앞으로도 도움이 필요한 곳에 관심을 이어가고 싶다"고 밝혔다.이와 함께 잠비아 북부 도시 키트웨(Kitwe)에 위치한 아동보호시설의 노후 시설 보수와 전기 공사도 지원했다.호시는 2021년 사랑의열매 고액 개인기부자 모임인 아너 소사이어티 회원으로 가입한 이후 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다. 2024년에는 라오스 국립고아학교 건축을 위해 1억 원을 기부했으며, 지난 5월에는 육군 위국헌신 전우사랑 기금에 성금을 전달했다. 이 밖에도 모교와 고향 지역 후배들을 위한 성금 지원, 이석영 뉴미디어도서관 도서 기부, 연탄 기부 등에 참여해 왔다. 호시는 지난해 9월 육군 현역으로 입대해 국방의 의무를 다하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr