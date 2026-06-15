배우 정시아가 남편 백도빈의 체중 감량 비법을 소개하고 있다. / 사진=정시아 유튜브 채널

사진=정시아 유튜브 채널

배우 정시아가 남편이자 배우 백도빈의 20㎏ 감량 비법을 공유했다.지난 12일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '무작정 남편 카레 레시피 따라 했다가 잔소리 들어버림🔥 정시아 요리 실력 이번 영상으로 검증합니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 정시아는 "남편이 소개하지 말라고 했다"고 웃으며 운을 뗀 뒤, 5개월 만에 20kg을 감량한 비법에 대해 소개했다.정시아는 백도빈이 매일 아침 아메리카노에 MCT 오일을 넣어 마신다고 밝혔다. 그는 "운동 전 공복 상태에서 섭취하면 에너지 전환이 빨라진다"고 덧붙였다.이어 정시아는 코코넛 또띠아를 활용한 식단까지 구체적인 다이어트 방법을 소개했다. 그는 "탄수화물이 먹고 싶을 때 남편은 햄버거를 주문한 후 위아래 빵을 제거하고 패티와 채소 등 속 재료만 남긴 채 코코넛 또띠아로 감싸 먹는다"고 전했다.이에 대해 정시아는 "칼로리가 정말 낮다"며 직접 시식한 후 "종이 같은 식감이지만 생각보다 괜찮고 맛있다"고 평가했다.또 정시아는 "남편이 평소 코코넛 밀크도 즐겨 먹는다"며 블루베리와 산딸기 등을 넣어 요거트처럼 만들어 먹는 방법도 소개했다. 그러면서 정시아는 남편에 대해 "몸을 끔찍이 생각하는 사람이다. 아무거나 먹지 않는다"고 강조했다.한편 정시아는 1981년생으로 올해 만 44세다. 2009년 배우 백윤식의 아들이기도 한 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 2023년 MBC '열녀박씨 계약결혼뎐' 이후 작품 활동 소식은 없는 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr