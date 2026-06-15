배우 김무열이 '참교육' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

'참교육'의 한 장면. 김남길이 불량 학생들을 향해 손가락 하트를 날리고 있다. / 사진제공=넷플릭스

배우 김무열이 '참교육' 주인공을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

"와이프(윤승아)가 평소 저한테 평가가 냉정한 편이에요. 저도 가감 없이 얘기해 주길 바라고요. 그런데 이번에는 칭찬하더라고요. 잘될 것 같다고 얘기해 준 건 처음이었어요."배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'을 통해 전 세계 시청자들에게 통쾌한 카타르시스와 함께 묵직한 화두를 던졌다. 지난 5일 공개된 '참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린 작품으로, 공개 3일 만에 640만 시청수를 기록하며 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 등극했다. 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡은 김무열은 '인생 캐릭터'를 경신했다는 찬사를 받고 있다."기쁘고 감사드리는 건 당연합니다. 그러면서도 무겁고 진지하게 생각하고 있어요. 다시 한번 우리가 하고자 했던 이야기들에 대해 생각하고 있습니다. 우려 속에서 조심스레 시작했지만 그런 마음을 긍정적인 에너지로 바꿔 온 마음으로 작품을 사랑하며 촬영에 임했습니다. 스태프들과 배우들 모두가 다 함께 작품을 사랑하는 마음을 모았기에 이런 좋은 결과가 있었던 것 같습니다."'참교육'은 제작 과정에서 원작 논란과 캐스팅 과정에서 배우 김남길이 공개적으로 제안을 고사하는 등 여러 변수와 우려 속에 출발한 작품이다. 하지만 공개 후 작품에 대한 반응은 긍정적이다. 다만 작품이 화제가 되다 보니, 김남길의 캐스팅 고사 일화도 덩달아 함께 언급되고 있다. 김무열은 "형님 이야기가 자꾸 나오는 게 실례가 되는 것 같아 조심스럽고 죄송하다"면서도 "사석에서 느꼈던 응원과 존중이 기억난다. '무뢰한'에서의 연기는 제가 작품을 할 때 영감을 얻을 정도였다"며 김남길을 향한 예우를 잊지 않았다."캐스팅 과정에서 이런 일들은 비일비재합니다. 그동안 해왔던 작품에서 제가 캐스팅 1순위가 아닌 2~3순위였던 적이 많아요. 캐스팅 과정의 일부분에 지나지 않는다고 생각하고 시작했어요."여러 난항 속에서도 작품을 선택한 계기는 홍종찬 감독과 제작진을 향한 공고한 신뢰였다. '소년심판'을 함께했던 팀이 그대로 뭉쳤다는 김무열은 "어려운 이야기를 누구나 보기 어렵지 않게 재밌고 가볍게 풀어냈다. 감독님은 소년 범죄를 다루는 데 있어 더 신중하고 예민하게 접근하시는 분이라 함께라면 해낼 수 있겠다 싶었다"고 전했다. 시작 전부터 쏟아진 '체벌' 관련 우려에 대해서도 이야기했다."최대한 정제된 시선을 가지고 조심히 다루려고 했어요. 체벌은 도구적인 장치 정도로만 생각해 주셨으면 합니다. 체벌 단계에서 끝나는 게 아니라, 체벌 이후의 것에 대해 생각해봤으면 좋겠다는 바람을 가졌어요. 변화되는 아이들의 모습을 관심 있게 지켜봐 주세요."현실에서 아들을 키우는 아빠이기도 한 김무열에게 이번 작품은 더욱 남다른 경험이었다. 그는 "나는 아이 교육에 대해 이제 막 고민해보기 시작한 초보 학부형이다. 많은 시행착오를 겪으며 아이와 함께하고 있다"며 "'참교육'을 통해 여러 시선으로 문제를 들여다볼 수 있어 좋은 경험이 됐다"고 말했다.'참교육'은 진정한 용서와 가르침의 의미를 되새기게 하며, 참어른의 모습이 무엇인지도 일깨운다. 김무열이 생각하는 참어른이란 뭘까."어른이란 책임인 것 같아요. 책임감이라는 게 무겁게 느껴집니다. 누구나 인정할 수밖에 없는 명제 같은 대답이 아니더라도, 내가 이 사람한테 했던 행동과 말들을 책임질 수 있는 마음을 가지고 행동하는 게 어른이 아닌가 생각합니다."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr