개그맨 유민상이 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에서 결혼 운을 점치며 솔직한 연애사를 공개한다./사진=텐아시아DB

개그맨 유민상이 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에서 결혼 운을 점치며 솔직한 연애사를 공개한다./사진제공=SBS Plus

개그맨 유민상이 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에서 결혼 운을 점치며 솔직한 연애사를 공개한다.15일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 24회에는 '원수'를 주제로 개그맨 유민상과 FT아일랜드 이홍기가 출연해 다양한 이야기를 나눈다.MC 이국주는 유민상을 향해 "장가 물어볼 거지?"라고 묻고, 유민상은 "당연히 물어봐야지"라며 "79년생, 올해 마흔여덟이다. 장가갈 수 있을까?"라고 궁금해한다.유민상을 유심히 살펴보던 무속인은 "결론부터 이야기하면 결혼은 한다. 올해도 인연법(인연이 생기는 사주)이 들어온다"는 점사를 내놓는다. 이어 "낯가림이 굉장히 심하다. 좋아하는 사람을 못 쳐다본다. 확실하게 가서 확 잡아 와야 하는데 그걸 못하니까 여자가 떠나는 거다"라고 분석했고, 유민상은 "맞다!"라며 놀라움을 감추지 못한다.또 다른 무속인 역시 "올해, 내년 안에 결혼하는 게 보인다"고 말한다. 이에 유민상은 "그런가?"라며 함박웃음을 짓는다. 이국주가 "지금은 없나?"라고 묻자 유민상은 "여기서 처음 말하는 건데... 조금(?) 있다가 잘 안됐다!"고 털어놓으며 뜻밖의 고백을 내놓는다.미래 배우자의 직업에 대한 점사도 이어진다. 무속인이 "직업이 아나운서, 리포터 계열이다"라고 말하자, 이국주는 "잘 안됐던 그분 직업이 뭐였나?"라고 되묻는다. 유민상은 "비슷하다. 진짜 아나운서, 리포터 쪽이었다. 이런 걸 맞히는 게 신기하다니까"라며 놀라워한다.무속인은 "배우자라고 생각하면 기가 강한 사람이 좋다. 너무 얌전해도 답답함을 느낄 거다. 그걸 좀 조절해라. 결혼은 분명히 한다"고 거듭 강조했고, 유민상은 "다행이다. 그래도 결혼은 한다니"라며 미소를 보인다.유민상의 결혼운과 솔직한 연애사는 15일 오후 10시 30분 방송되는 '귀묘한 이야기2'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr