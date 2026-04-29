아일릿 미니 4집 GRWM 콘셉트 포토 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 이온 음료 브랜드 모델로 재발탁됐다.29일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)이 동아오츠카의 포카리스웨트와 또 한 번 인연을 이어간다.특히 원희는 2024년 데뷔와 동시에 포카리스웨트의 29대 모델로 낙점된 이후 3년째 동행 중이다. 이 브랜드의 모델로 3년 연속 활동하는 사례는 트와이스에 이어 역대 두 번째다. 아일릿은 당대 인기 스타들이 거쳐가는 이 브랜드의 얼굴로 활약하며 존재감을 드러냈다.포카리스웨트 측은 "아일릿이 가진 밝고 건강한 모습이 브랜드 방향성과 잘 어우러져 재발탁하게 됐다. 이들을 통해 '자신의 길을 당당하게 걸어가는 청춘의 열정을 응원한다'는 메시지가 더욱 효과적으로 전달되기를 바란다"라고 말했다.아일릿은 오는 30일 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)를 발매하고 컴백한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr