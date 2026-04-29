사진 제공 : 하이지음스튜디오

배우 류해준의 열정 가득한 '허수아비' 비하인드 사진이 공개됐다.류해준은 뜨거운 관심 속에 방영되고 있는 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 강성경찰서의 막내 형사 '박대호' 역을 맡아 신선한 존재감을 드러내며 극에 스며들고 있다. 특히 강태주(박해수 분)를 존경하고 따르는 열정 형사의 면모로 시청자들의 눈길을 사로잡는다.이 가운데 소속사 하이지음스튜디오 공식 SNS를 통해 공개된 '허수아비' 촬영 비하인드 사진에서는 생생한 현장감이 느껴진다. 사진 속 류해준은 막내 형사다운 순수하고 귀여운 모습으로 카메라를 향해 환하게 웃어 보이는가 하면, 캐릭터에 완전히 몰입한듯한 표정으로 작품에 임하는 진지함을 엿볼 수 있게 한다.류해준은 담백한 연기와 선배 형사들과의 찰떡 케미스트리로 막내 형사 '박대호' 캐릭터를 매력적으로 그려내고 있다. 매회 긴장감 넘치는 사건 전개 안에서 열정과 패기 넘치는 막내 형사로서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.한편, 류해준이 출연하는 ENA 월화드라마 '허수아비'는 매주 월, 화 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr