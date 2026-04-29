배우 공유, 김고은/사진=텐아시아 DB

드라마 '도깨비'의 주역들이 10주년을 기념해 한자리에 모였다. 배우 공유, 김고은, 이동욱, 유인아가 기념 예능 프로그램을 통해 다시 호흡을 맞췄다.tvN은 28일 텐아시아에 "네 배우가 24일부터 25일까지 강원도 강릉에서 1박 2일 일정으로 여행 예능 촬영을 진행했다"고 전했다.해당 프로그램은 2016년 방영된 드라마 '도깨비'의 10주년을 맞이해 준비된 특집 예능이다. '잘생긴 트롯', '산꾼도시여자들' 등을 제작한 황다원 PD가 연출을 맡았다.'도깨비'는 방영 당시 최고 시청률 20.5%를 달성하며 인기를 끌었던 작품이다. 김은숙 작가와 이응복 PD가 합작한 이 드라마는 주요 장면과 대사가 온라인상에서 유행하며 현재까지 꾸준히 회자되고 있다.이번 '도깨비' 여행 예능은 올해 상반기 중 방영될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr