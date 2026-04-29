29일 방송되는 예능 '나는 SOLO' / 사진제공=SBS Plus·ENA

29일 방송되는 예능 '나는 SOLO' / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 31기 영숙와 광수가 돌연 눈물을 쏟는다.29일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영숙과 광수의 엇갈린 감정과 릴레이 눈물 사태, 그리고 영숙이 영철과 경수를 오가며 거침없이 대시하는 현장이 공개된다.이날 영숙은 자신을 선택해 1:1 데이트를 하게 된 광수에게 시작부터 끝까지 거리를 두는 모습을 보인다. 광수는 전날 영숙에게 거절당했음에도 "다른 사람에게 마음이 잘 안 가서 다시 한번 대화해보고 싶었다"며 진심 어린 마음을 전한다. 그럼에도 영숙은 계속 선을 긋고, 급기야 숙소로 돌아가는 차 안에서 갑자기 눈물을 펑펑 쏟는다. 이에 광수가 당황스러워하자 영숙은 "아까 광수 님의 말을 듣고 뒤늦게 깨달은 게 있다"라며 자신이 눈물을 흘린 이유를 설명한다.그런데 영숙의 발언은 상상을 초월했다. 이에 광수는 물론 3MC 데프콘, 이이경, 송해나까지 당황해 굳어버린다. 잠시 후 3MC는 "너무 어이가 없다", "오히려 광수가 울고 싶은 상황 아닌가?"라며 씁쓸해한다. 광수 역시 서운했는지 숙소로 돌아와 혼자 방안에서 눈물을 흘린다. 대체 광수가 이토록 힘들어한 이유가 무엇 때문인지, 영숙과 광수의 릴레이 오열 사태 전말에 관심이 쏠린다.그런가 하면 영숙은 광수와 데이트 직후 영철을 찾아가 적극적으로 대시한다. 영숙은 "오늘 내 생각났었어?", "나 안 예뻤어?"라며 플러팅한다. 하지만 영철은 "말이 아니라 행동으로 증명해 달라"며 신중한 태도를 보인다. 두 사람 사이에 미묘한 온도차가 흐르는 가운데, 영숙은 순자와 데이트를 마치고 돌아온 경수를 보자 눈길을 던진다. 특히 영숙은 영철이 잠시 자리를 비운 사이 순자와 대화 중이던 경수에게 가서 "잠깐 얘기 좀"이라며 대화 신청을 한다. 이를 지켜보던 3MC는 "주변이 잘 안 보이나 보다", "경주마 같다"고 놀라워한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr