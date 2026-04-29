배우 김무열, 윤승아 부부의 '싱글즈' 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈

배우 김무열, 윤승아 부부의 '싱글즈' 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈

배우 김무열, 윤승아 부부의 화보가 공개됐다.29일 '싱글즈' 측이 김무열, 윤승아 부부의 애정 어린 시선이 담긴 로맨틱 화보를 공개했다.결혼 11주년을 기념한 리마인드 웨딩 화보로 최근 화제를 모은 두 사람은 이번 화보를 통해 세련된 시밀러룩의 정석을 보여줬다. 변함없는 모습으로 연예계 대표 잉꼬부부다운 로맨틱한 분위기를 완성한 김무열과 윤승아는 감각적인 커플 스타일링을 선보이기도 했다.김무열·윤승아 부부의 더 많은 화보는 '싱글즈' 5월호와 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr