사진=피겨스케이팅 선수 출신 김연아 SNS

사진=피겨스케이팅 선수 출신 김연아 SNS

피겨스케이팅 선수 출신 김연아가 단발 스타일로 변신한 화보를 선보였다.김연아는 지난 28일 자신의 개인 SNS 계정에 패션 매거진 'W 코리아'와 진행한 화보 사진들을 게시했다. 명품 브랜드 '디올'과 협업한 이번 화보는 '김연아의 섬세한 감정이 닿는 순간'이라는 주제로 제작됐다.사진 속 김연아는 어깨 선 길이의 검은색 단발머리로 변화를 줬다. 기존의 우아한 분위기에 세련된 매력을 더한 모습이다. 특히 무표정한 표정으로 카메라를 응시하는 눈빛과 선명해진 눈매를 통해 성숙한 인상을 강조했다.또, 김연아는 화보에서 흰색 자수 조끼와 푸른색 셔츠를 매치해 지적인 느낌을 내기도 했다. 그밖에도 검은색 재킷과 챙이 넓은 모자를 조합해 무게감 있는 분위기를 연출하기도 했다.한편, 김연아는 2022년 그룹 포레스텔라 멤버 고우림과 결혼했다. 현재까지 다양한 브랜드의 광고 모델 및 화보 촬영을 이어가며 활동 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr