사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 강박과 공백기를 지나 다시 연기 의지를 드러냈다.고소영은 28일 자신의 유튜브 채널에 '고소영이 유튜브 모든 영상을 삭제한 이유 (심경고백)'라는 제목의 영상을 게재했다.이날 고소영은 연기 활동 10년 공백을 언급하며 "배우 활동에 갈증을 느끼고 있다"고 밝혔다. 영화 '비트', 드라마 '구미호전'에서 활약한 그는 "대표작이 없는 게 아쉽다. 신인 때는 놀고 싶었다"면서 "결혼이 최고의 작품인가?"라며 너스레를 떨었다.많은 작품을 놓쳤다는 고소영은 자신의 성격을 이유로 꼽으며 "스트레스를 이겨내는 힘이 없는 편이다. 생각이 꽂히면 다른 일을 못 한다. 작품을 하다가 다른 작품이 들어오면 프레셔로 느껴졌다"고 말했다.결혼과 출산 이후 변화된 삶에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 고소영은 "아기를 낳고 나서 더 보수적이고 강박적인 성향이 강해진 것 같다. 술을 마셔도 집에 가서 아이 옆에서 자야 한다는 생각이 있었다. 모유수유도 완벽하게 하지 못하면 스트레스를 받았다"고 회상했다.그러면서 "아이들도 있고, 남편도 유명인이잖냐. 내가 하고 싶은 대로 행동하면 가족에게 영향이 갈까 봐 조심하게 된다. 누가 나를 지적하면 밖에 나가서 고개도 들지 못하는 편"이라고 솔직한 마음을 드러냈다.배우 활동에 대한 의지를 드러낸 고소영은 "10년 동안 아이를 키우는 시간이 나에게 필요했다. 이제 큰 아이가 17살이 되니 마음이 조금 놓인다"면서 "지금은 작품을 하고 싶다. 연기자 고소영이 그립다"고 강조했다.한달 공백기를 가진 유튜브 활동에 대해서는 "무엇을 찍어야 할지 몰랐던 게 가장 어려웠다. 카운트하면서 찍다 보니 더 강박이 심해졌다"고 돌아봤다. 그러면서도 "사람들이 나를 깍쟁이로만 보다가 다른 모습을 알아봐 준 건 좋았다"고 덧붙였다.마지막으로 고소영은 "이제 채널을 리뉴얼해서 다시 시작하려고 한다"며 "앞으로는 더 편하게 소통하고 싶다"고 밝혔다.한퍈 고소영은 배우 장동건과 2010년 5월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr