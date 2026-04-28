이병헌, 82메이저 남성모/ 사진=텐아시아 DB, 그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 챌린지 흥행을 노린다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 28일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 'FEELM'(필름) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.손목을 활용한 안무가 타이틀곡 감상 포인트 중 하나다. 조성일 "안무팀에서 좋은 춤을 만들어 줬다. 타이틀곡의 후렴구를 듣자마자 '챌린지하기 쉽게 나왔으면 좋겠다'고 생각했는데, 우리 타이틀곡 중에서는 가장 챌린지하기 좋은 안무가 나왔다"며 만족감을 보였다.함께 챌린지를 찍고 싶은 인물로는 배우 이병헌과 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 꼽았다. 남성모는 "이병헌 배우와 챌린지를 함께 찍고 싶다. 챌린지 안무가 내부자들에 나왔던 제스처와 비슷해서 떠올랐다"고 말해 웃음을 자아냈다. 박석준은 "SNS에서 BTS 정국 선배님이 우리 게시물을 리포스트해 감동받았다. 감사를 표현하는 의미에서 같이 하고 싶다"고 했다.'FEELM'은 지난해 10월 발표한 미니 4집 'Trophy'(트로피) 이후 약 6개월 만에 내놓는 앨범이다. 멤버 전원이 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 참여했다. 이 가운데 타이틀곡 'Sign'(사인)은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈으며, 중독성 있는 훅이 돋보인다.82메이저의 미니 5집 'FEELM'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr