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김나희가 연애 중에 예능에서 러브라인을 이어간 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.28일 엠오엠엔터테인먼트는 김나희가 오는 8월 서울에서 결혼식을 올린다고 밝혔다. 상대는 글로벌 컨설팅 회사 맥킨지 출신 사업가 남성으로 알려졌다. 두 사람은 지난해 지인 소개로 만나 연인이 됐다는 후문이다.김나희의 결혼 소식에 연예계에서는 축하가 쏟아졌지만 일각에서는 그가 연애 중에 예능에 나와 소개팅을 진행한 것이 아니냐는 이야기도 흘러나왔다. 앞서 김나희는 지난해 5, 6월 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 출연했다.당시 김나희는 코미디언 김학래, 임미숙의 아들 김동영과 소개팅을 진행했다. 특히 임미숙은 김남희에 며느리가 되면 "중식당을 주겠다"고 어필하기도 했다.한편 김나희는 2013년 KBS 공채 28기 개그우먼으로 데뷔했다. 이후 ‘개그콘서트’와 ‘코미디빅리그’ 등에서 활약했다. 2019년에는 TV조선 ‘내일은 미스트롯’에 출연해 5위를 차지했다. 이후 ‘나이테 사랑’, ‘흔들지마요’, ‘나쁜여자’, ‘케세라세라’ 등을 발표했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr