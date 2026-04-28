배우 정수정이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /텐아시아 DB

배우 정수정이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. /텐아시아 DB

그룹 에프엑스 크리스탈이 배우 정수정으로 활동한 지 15년이 흘렀다. 걸그룹 활동을 넘어 배우로서 꾸준히 필모그래피를 쌓아가고 있지만, 오랜 기간 그를 대표하는 이미지는 크게 달라지지 않았다. 긴 생머리와 도회적인 분위기, 감정을 쉽게 내보이지 않는 태도, 차분하고 이성적인 인물. 작품은 달라도 정수정에게 기대돼온 캐릭터의 온도는 비슷하게 유지돼왔다.정수정이 구축해온 대표 이미지는 세련되고 도회적인 인물에 가깝다. 가장 상징적인 캐릭터는 SBS '상속자들'(2013)의 이보나다. 정수정은 재벌가 고등학생 이보나를 연기하며 도도하고 직설적이면서도 사랑스러운 이미지를 만들었다. 세련된 비주얼과 쿨한 말투는 정수정이 가진 분위기와 잘 맞아떨어졌고, 이후 배우 정수정의 이미지를 만드는 기준점이 됐다.이후 드라마와 스크린을 오가며 비슷한 패턴은 반복됐다. 최근작인 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'(2026) 역시 크게 다르지 않다. 정수정은 경제력을 갖춘 도시적 인물로 등장해 여유 있고 절제된 태도를 보여줬다. 직업과 상황은 달라졌지만, 여전히 세련되고 차분한 이미지를 유지했다.이 흐름은 스크린에서도 이어졌다. 영화 '새콤달콤'(2021)에서는 직장 내 관계를 흔드는 인물로, 캐릭터가 주는 인상은 세련되고 자기 확신이 강한 쪽에 가까웠다. 최근 개봉한 '짱구'(2026)에서도 포르쉐를 몰고 다니는 캐나다 유학파를 연기했다.또 다른 대표적인 특징은 감정이 절제된 냉철한 인물이라는 점이다. 정수정의 쿨하고 차가운 이미지는 tvN '하백의 신부'(2017)에서 극대화됐다. '신' 캐릭터인 무라는 인간과 거리를 둔 냉정한 인물이었다. 감정 표현을 크게 앞세우지 않는 캐릭터라는 점에서 정수정 특유의 차가운 이미지를 다시 부각했다.장르물에서도 비슷했다. OCN '플레이어'(2018)에서 정수정은 해커 차아령을 연기했다. 직업은 해커로 달라졌지만, 캐릭터가 지닌 온도는 여전히 냉철하고 거리감 있는 쪽에 가까웠다. 장르와 직업이 바뀌어도 정수정의 연기 이미지가 만들어내는 정서는 크게 달라지지 않았다.도회적이고 여유 있는 인물, 감정을 절제하는 냉철한 캐릭터. 이 두 가지 특징이 반복되는 패턴이다. 캐릭터의 설정 자체보다 정수정이 지닌 고유한 분위기가 더 강하게 남는 경우도 적지 않았다. 극 중 직업과 상황이 다양했음에도 차분하고 절제된 연기 톤, 세련된 비주얼이 더해지며 여러 캐릭터가 비슷한 인상으로 받아들여진 이유다. '내겐 너무 사랑스러운 그녀'(2014)처럼 상대적으로 생활감이 있는 설정의 인물조차 정수정 특유의 이미지 안에서 구현됐다.물론 하나의 뚜렷한 이미지는 배우에게 장점이 될 수 있다. 자신에게 어울리는 캐릭터를 정확하게 파악하고 안정적으로 구현하는 것은 배우로서 중요한 경쟁력이다. 정수정에게는 분명한 얼굴이 있다. 정수정은 차갑고 세련된 캐릭터 속에서 자신만의 색깔을 뿜어낸다.다만 그 강점이 반복될 때, 장점은 곧 한계로 바뀐다. 대중이 오랜 시간 사랑해온 배우들은 하나의 이미지에 머무르지 않았다. 코미디와 멜로, 장르물을 넘나들며 낯선 얼굴을 꺼냈고, 때로는 자신에게 익숙한 이미지를 스스로 흔들며 캐릭터의 폭을 넓혀왔다.정수정에게 숙제는 확장성이다. 기존의 장점과 이미지는 유지하면서 망가지는 캐릭터, 생활감이 짙은 인물, 감정을 극단적으로 분출하는 역할 등 지금까지와 다른 온도의 캐릭터를 만날 때 배우 정수정의 다음 단계도 열릴 수 있다. 정수정의 필모그래피가 단순한 경력이 아니라 성장으로 향하기 위해서는 자신의 익숙한 얼굴 너머 새 얼굴을 보여줄 필요가 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr