가수 겸 배우 김세정이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

전소미가 I.O.I 10주년 재결합 비하인드부터 신곡 스포일러, 그리고 ‘프로듀스101’ 시절 이야기까지 다양한 에피소드를 전한다. / 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

가수 전소미가 I.O.I 10주년 재결합 비하인드부터 신곡 스포일러, 그리고 '프로듀스101' 시절 이야기까지 다양한 에피소드를 전한다.오는 29일 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 출연하는 '다시 뭉친 사람 나야 나, 나야 나! 뭉쳐야 뜬다!' 특집으로 꾸며진다.전소미는 2016년 '프로듀스101'에서 최종 1위를 차지하며 센터로 데뷔, 막내 멤버로 활동하며 대중의 주목을 받았다. I.O.I 활동을 마친 뒤 솔로 아티스트로서 인기를 얻었다.전소미는 I.O.I 10주년을 맞아 진행 중인 재결합 프로젝트에 대해 언급한다. 멤버들과의 단톡방이 여전히 유지되고 있는 가운데, 재결합 과정에서의 비하인드와 분위기를 전하며 변함없는 팀워크를 드러낸다. 특히 재결합을 주도한 인물로 언급된 청하와 관련된 이야기까지 꺼내 관심을 끈다.또한 그는 앨범 재킷 촬영과 녹음을 마친 뒤 본격적인 컴백 '봉인 해제'를 기다리고 있는 상황을 전한다. 하루 4~6시간씩 연습을 이어가고 있다는 근황과 함께, 오랜만에 다시 모인 멤버들과 만남에서 10년 전과 체력 차이를 실감했다는 솔직한 이야기도 덧붙인다.이와 함께 과거 I.O.I 활동 당시 한 달에 한 번씩 진행했던 숙소 회의 에피소드도 공개된다. 회의 도중 잠이 들었다가 언니 김세정에게 혼쭐난 일화를 공개해 웃음을 더한다. 전소미는 맥시멀리스트와 신박템 마니아로서 범상치 않은 에피소드도 함께 풀어낸다. 자취를 시작하며 수건을 60~70개 구매했던 경험과 해외에서 모아온 다양한 아이템을 공개하며 특유의 솔직한 매력을 드러낸다. 또한 신곡 홍보 위해 '서프라이즈' 재연배우로 출연했던 반전 비하인드가 공개된다.뿐만 아니라 그는 최근 할리우드 영화의 주연으로 캐스팅돼 촬영을 마쳤다는 근황도 전한다. 음악방송 활동 중 직접 오디션을 보고 합격해, 태국에서 촬영을 진행한 경험을 밝히며 새로운 도전에 대한 이야기를 이어간다.오는 29일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr