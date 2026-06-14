박은영 셰프가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=박은영 SNS

박은영 셰프가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=MBC

MBC '전지적 참견 시점'에 중식 여신 박은영 셰프가 출연한다.지난 13일 방송된 '전지적 참견 시점' 402회 방송 말미에는 다음 주 방송 예고편이 공개됐다.영상에는 박은영 셰프와 아이돌 5세대 신드롬의 주역 아일릿(ILLIT)이 모습을 보였다. 박은영 셰프는 '전지적 참견 시점'을 통해 하석진 닮은 남편과의 달달한 신혼집을 최초로 공개한다. 또 여름맞이 신메뉴 개발에 나선 그는 홍콩에서 전수받은 회심의 닭날개 만두부터 보양 식재료가 총출동한 중식의 세계를 선보일 예정이다.이어 아일릿은 '전지적 참견 시점'을 통해 숙소 생활을 최초 공개한다. 아기자기한 취향이 묻어나는 원희의 방과 반전 매력의 사투리가 눈길을 끈다. 또한 숏폼 장인 아일릿과 붐의 만남도 예고돼 다음 주 방송에 대한 기대를 높였다.'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr