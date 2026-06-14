사진=유튜브 'KBS 해피투게더'

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'해피투게더' 유재석이 '천만 감독' 장항준이 느끼는 성공의 부담감에 대해 솔직한 생각을 드러냈다.13일 유튜브 채널 'KBS 해피투게더'에는 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'의 프리 콘텐츠 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개' 영상이 공개됐다.이날 유재석, 윤종신은 장항준 감독에 대해 이야기했다. 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 이후 천만 감독이 된 그는 시작부터 유재석과 윤종신의 집중 견제를 받았다. 유재석은 "예전보다 훨씬 신중해졌다"고 놀렸고, 윤종신 역시 "말투부터 달라졌다"고 거들었다. 장항준은 웃으면서도 달라진 현실을 인정했다.장항준이 자리를 비우자 윤종신은 "요즘 축하도 많이 받고 광고도 찍고 있지만 마냥 편한 것만은 아니라고 하더라"고 최근 쏟아지는 관심에 대한 장항준의 고민을 대신 공개했다.장항준이 절친 윤종신에게 갑작스럽게 커진 관심과 기대가 부담스럽다고 털어놓은 것. 영화 성공 이후 어디를 가도 시선이 쏠리고, 모든 행보가 화제가 되는 상황이 익숙하지만은 않다는 이야기에 유재석은 "배부른 소리"라고 직설했고, 윤종신 또한 "가진자의 여유다. 곧바로 빠질 인기"라고 표현해 웃음을 안겼다.장항준이 "집 근처에서 촬영했으면 좋겠다"고 불만을 토로하자, 윤종신은 "전에는 광주 촬영에도 부리나케 달려왔다"며 변한 모습을 지적했다. 장항준은 "그랬지"라며 빠른 뉘우침을 보였다.세 사람은 과거 사진을 보며 추억 이야기도 나눴다. 윤종신은 신곡 '지난날' 뮤직비디오에 AI 기술을 활용했다고 설명했고, 이를 계기로 오래된 사진과 연애 이야기가 이어졌다.장항준은 "옛날 사진을 찾는데 앨범이 군데군데 비어 있더라"며 "결혼할 때 어머니가 예전 여자친구와 찍은 사진들을 다 없애셨다. 여자친구로 추정되는 사람 사진은 다 찢어버렸다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.오랜 친구인 세 사람은 서로의 연애사를 알고 있다며 폭로전을 이어갔다. 특히 장항준은 나경은과 결혼한 유재석을 향해 "제수씨 외에 여자친구가 있었냐. 쉽지 않을텐데"라고 놀려 배꼽을 쥐게 했다.한편 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 다양한 인생 팀메이트들이 함께 노래와 사연을 들려주는 스토리텔링 음악 오디션 프로그램으로 오는 7월 10일 첫 방송된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr