사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순과 영수의 달달한 데이트 현장이 팬들에게 설렘을 주고 있다.최근 30기 옥순은 자신의 인스타그램에 "뮤지컬은 멋지고 와인은 맛있다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 30기 옥순은 연인인 30기 영수와 함께한 모습이다. 30기 옥순은 노란빛이 감도는 카디건과 블랙 이너를 매치한 편안한 차림으로 영수와 나란히 서서 브이 포즈를 취하고 있다. 30기 영수 역시 화이트 티셔츠를 입고 같은 포즈를 취하며 카메라를 바라보고 있으며 뒤편에는 뮤지컬 관련 공간으로 보이는 숲 이미지 배경이 자리해 있어 관람 직후의 분위기를 짐작하게 한다.이어진 사진에서는 아늑한 분위기의 와인바에서 시간을 보내는 30기 옥순의 모습이 담겼다. 따뜻한 조명 아래 우드 테이블과 와인병, 와인잔이 놓인 공간 속에서 옥순은 커다란 와인잔을 손에 든 채 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 은은한 조명과 차분한 인테리어가 어우러지며 한층 편안한 데이트 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서는 턱을 괸 채 미소를 머금고 테이블 건너편을 바라보고 있는 30기 옥순의 모습이 담겼다. 앞에 놓인 와인잔과 접시, 뒤편 선반에 진열된 병들이 자연스럽게 어우러지며 여유로운 시간을 즐기는 모습이 담겼다. 마지막 사진에서는 환하게 웃으며 대화를 나누는 순간이 포착됐다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 밝은 미소가 따뜻한 조명과 어우러지며 편안하고 행복한 분위기를 완성했다.사진을 본 팬들은 "주말이면 기다려지는 옥수동 커플의 데이트 후기", "두분 응원합니다", "너무 예뻐", "이쁜사랑 하시고 꼭 결혼까지", "영수님은 멋지고 옥순님은 예쁘다", "옥순은 아름답다" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다. 댓글 중 30기 영수의 "우리 사진찍을 때 V 좀 그만해야하는데"라는 멘트도 눈길을 끈다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr