그룹 피프티피프티/사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 대만 타이베이 팬들과 다시 자리를 가졌다.피프티피프티는 26일 대만 타이베이에서 열린 팬콘서트 'Party Again(파티 어게인)' 일정을 마쳤다. 1월 팬미팅 차 현지를 방문했던 멤버들은 약 3개월 만에 다시 무대에 올라 대만 팬들과 시간을 공유했다.이날 공연은 'Starry Night(스태리 나잇)'으로 포문을 열었다. 이어 최신곡인 '가위바위보'를 비롯해 팀의 색깔을 보여주는 대표곡들을 차례로 가창하며 현장 분위기를 이끌었다.이번 공연을 위해 준비한 특별 무대도 공개됐다. 멤버들은 NCT DREAM(엔시티 드림)의 'Candy(캔디)'를 재해석해 선보였으며, 본연의 에너지를 담아낸 무대로 관객들의 호응을 얻었다.팬들을 위한 소통 순서도 이어졌다. 멤버들은 K팝 챌린지와 랜덤 플레이 댄스를 시연하고, 관객들에게 선물을 증정하는 등 다양한 이벤트를 통해 현지 팬들과 유대감을 쌓았다.무대를 마치며 멤버들은 "오늘 저희에게 정말 특별하고 소중한 추억을 만들어 주셔서 진심으로 고맙다. 앞으로도 좋은 노래와 무대로 계속 찾아오고, 트웨니(팬덤 명)들과 만날 수 있도록 열심히 하겠다"라고 소감을 밝혔다.한편, 타이베이 일정을 마무리한 피프티피프티는 향후 여러 방식을 통해 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr