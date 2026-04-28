진영/ 사진 제공=매니지먼트 런

진영/ 사진 제공=매니지먼트 런

배우 진영이 이번엔 프로듀서로 돌아온다.28일 오전, 매니지먼트 런은 "드라마와 영화를 통해 배우로서 입지를 다져온 진영이 오는 5월, 그룹 아이오아이(I.O.I)와 재회를 예고했다. 배우 진영이 아닌 프로듀서 진영으로서 국내외 케이팝 팬들의 마음을 녹이는 감성을 더할 진영의 음악에 기대해도 좋다"고 전했다.진영은 그간 자신이 출연한 작품들의 OST에도 작사와 작곡에 참여하며 꾸준히 음악 활동을 이어 나갔다. 이 가운데 진영은 지난 2016년 Mnet '프로듀스101'을 통해 인연을 맺은 그룹 아이오아이(I.O.I)와 재회한다.진영은 이번 아이오아이(I.O.I)의 선공개 곡 '웃으며 안녕'의 작사, 작곡에 모두 참여했다. 해당 곡은 10년 전 진영의 손끝에서 탄생한 아카이브 트랙이다. 당시의 풋풋한 감성을 고스란히 간직한 채 세상에 나온다.진영은 아이오아이(I.O.I)와의 재회를 통해 배우와 프로듀서 두 영역을 아우르는 아티스트로서의 존재감을 다시 한번 각인시킬 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr