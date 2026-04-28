코르티스 미니2집 앨범 포토 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)의 신곡 'REDRED'가 국내외 차트를 정주행 중이다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 타이틀곡 'REDRED'는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 4월 26일 자 '데일리 톱 송 글로벌'에서 98위를 차지했다. 22일 자 차트에 184위로 진입한 뒤 5일 연속 순위권에 머무르고 있다. 전날(25일 자) 대비 무려 37계단 상승하면서 '톱 100'에 들었다.한국의 '데일리 톱 송'에서는 전날보다 2계단 높은 2위에 올랐다. 이 밖에 대만(2위), 베트남(8위), 벨라루스(25위), 일본(173위) 등 총 20개 국가/지역 차트에 들었다. 순위 집계의 기반이 되는 일간 스트리밍 수도 안정적이다. 'REDRED'는 스포티파이에서 26일 하루 동안 약 190만 회 재생됐다. 곡 발표 당일인 지난 20일 약 131만 회 스트리밍됐고 24일 206만 회, 25일 182만 회 등 매일 꾸준한 재생 수를 기록 중이다.'REDRED'는 27일 자 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에서 2일 연속 정상을 지켰다. 지난 21일 자에 72위로 처음 순위권에 들어간 뒤 24일 자 3위, 25일 자 2위, 26일 자 1위로 수직 상승했다. 또 '오늘의 톱 100: 글로벌'에 68위로 차트인했다. 이 밖에 벅스뮤직의 26일 자 '일간 차트'는 전날 대비 50계단 뛰어오른 32위에 자리했다.'REDRED'가 수록된 미니 2집 'GREENGREEN'은 28일 기준 스포티파이 사전 저장(Pre-saves) 94만 4000회로 100만 달성을 눈앞에 뒀다. 음반사 YG플러스와 유니버설 레코드(Universal Records)에 따르면, 신보 선주문량은 27일 기준 212만 9756장에 달했다. 미니 1집에 이어 2연속 '더블 밀리언셀러' 달성 여부에 눈길이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr