TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 'NO TRAGEDY' 미디어 쇼케이스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

"우리들의 이야기는 해피엔딩입니다."그룹 TWS(투어스)가 5번째 미니앨범 'NO TRAGEDY'를 통해 스스로 운명을 개척하고 사랑을 쟁취하는 여섯 소년으로 돌아왔다. TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 27일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 절망에 굴하지 않고 자신들만의 해피엔딩을 써 내려가는 ‘청춘 로미오’의 모습을 선보였다.타이틀곡 'You You'는 청춘의 에너지가 가득한 청량한 로맨스 곡이다. TWS 특유의 음악적 색깔에 하우스 풍의 R&B 분위기를 더했으며, "You are my world now"라는 가사와 함께 반복되는 부드러운 선율의 "따름(Dda-rum)"이라는 후크가 장난스러우면서도 기억에 남는 재미를 선사한다. 타이틀곡 가이드 녹음에 참여했던 한진은 "처음 곡을 듣자마자 TWS의 곡이라는 것을 단번에 알았다"며 곡에 대한 애정을 드러냈다.작사 과정에 참여한 도훈은 감정을 최대한 자연스럽게 표현하기 위해 노력했다고 설명했다. 도훈은 "누군가를 향해 솔직하게 마음을 표현하는 주제를 완벽하게 담아내기 위해 로맨스 영화와 드라마를 많이 봤다"며, "작품 속 인물들의 감정과 행동을 상상하며 가사에 녹여내려 노력했다"고 전했다.무대 위 TWS는 한층 더 날카롭고 집중력 있는 에너지를 선보이며, 성숙하면서도 여유로운 사랑의 감정을 정교한 퍼포먼스로 구현했다. 특히 "따름" 구간의 포인트 안무는 발음과 일치하는 장난스러운 어깨와 발동작을 통해 TWS의 밝은 매력과 성숙해진 존재감을 동시에 포착해냈다.SNS상에서 '삐딱하게 챌린지' 열풍을 일으켰던 TWS에게 이번 컴백 챌린지에 대한 질문도 이어졌다. 영재는 앞선 챌린지의 폭발적 인기에 대해 "우리가 열심히 촬영하고 홍보한 노력을 대중들이 알아봐 주신 것 같다"며 겸손함을 표했다. 지훈은 이번 '팔로우 챌린지(Follow Challenge)'에 대해 "안무의 후크를 활용해 각자 다양한 방식으로 즐길 수 있는 챌린지"라고 소개했다.챌린지를 함께하고 싶은 아티스트를 묻는 말에 지훈은 "안전하게 자전거를 타면서 찍어봐도 재미있을 것 같다"는 이색적인 답변을 내놓았고, 한진은 아이유를 꼽으며 "평소 아이유 선배님의 음악과 드라마를 정말 좋아한다. 함께 촬영할 수 있다면 더할 나위 없이 좋을 것 같다"며 팬심을 고백했다.그룹으로서의 성장 여정에 대해 TWS는 무대 매너와 표정, 제스처가 한층 자연스럽고 다채로워졌다고 입을 모았다. 눈빛만으로도 서로의 의도를 파악할 정도로 깊어진 팀워크와 유대감은 무대 위 호흡으로 고스란히 이어졌다. 한진은 "모두의 이상형이 되고 싶고, 팬분들과 대중들에게 즐거운 설렘을 주는 그룹이 되고 싶다"는 포부를 밝혔다.'NO TRAGEDY'는 'You, You', 'All the Possibilities', 'Why You So Bad?', 'Get It Now', 'Fire Escape', 'Back To Strangers' 등 총 6개의 트랙으로 구성되었다. 하우스, 하이퍼팝, R&B, 붐뱁 힙합, 펑크, 락 등 다채로운 장르를 통해 첫사랑의 서툴지만 진실한 감정을 각자의 시선으로 담아냈다. 멤버들이 다수 곡의 작사·작곡에 참여하며 '육각형 올라운더' 그룹으로서의 역량을 다시 한번 증명했다.'청량한 신인'의 이미지를 넘어 자신들이 지향하는 아티스트의 길을 정의하기 시작한 TWS. 그들의 궁극적인 목표는 더 많은 팬과 만날 수 있는 스타디움 공연이다.TWS의 5번째 미니앨범 'NO TRAGEDY'는 오늘 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.한나 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr