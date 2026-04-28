TWS 미니 5집 단체 사진 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

TWS 미니 5집 단체 사진 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 투어스(TWS)가 미니 5집으로 '커리어 하이'를 달성했다.28일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 5집 'NO TRAGEDY'는 발매 첫날(27일) 83만 3138장 판매돼 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 지난달까지 집계된 미니 4집 'play hard'의 누적 판매량(74만 6731장, 써클차트 기준)을 넘어선 수치다.음원 열기도 뜨겁다. 28일 0시 기준 멜론 '톱 100'에 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'(55위)를 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게'(75위), 'Why You So Bad?'(100위) 등 신보 수록곡이 진입했다. 일본 라인뮤직 실시간 '송 톱 100'(27일 오후 11시 기준)에는 앨범 전곡이 차트인했다.투어스는 지난 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 컴백 쇼케이스를 열었다. 이들은 이날 타이틀곡을 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', 'Back To Strangers' 등 신보 수록곡과 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'까지 총 네 곡의 무대를 선보였다. 쇼케이스는 팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 온라인 생중계돼 중국, 미국, 일본, 인도네시아 등 전 세계 142개 국가/지역 팬들이 함께했다.투어스는 "42(팬덤명) 분들에게 소중한 추억이 될 수 있는 활동을 만들어 가겠다. 손꼽아 기다린 무대에서 팬 분들과 다시 만나게 돼 행복하다"라며 "여러분의 자부심이 되는 투어스가 되겠다"라고 당찬 포부를 밝혔다.이들은 30일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악 방송 활동에 돌입한다. 다양한 콘텐츠도 예고됐다. 28일 웹예능 '리무진 서비스'(경민), 30일 '전과자'(도훈)와 '부승관의 비비디바비디부'(신유, 영재)에서 이들을 만날 수 있다. 내달 4일에는 신유와 지훈이 JTBC 예능 프로그램 '톡파원 25시'에 등장한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr