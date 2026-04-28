가수 데프콘이 이야기 하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

'탐정들의 영업비밀'이 27년 만에 찾은 새어머니에게 단호하게 거절당한 남성의 사연과, 투자 사기에 빠져 전 재산을 잃은 '영포티 남편'의 파국 실화를 공개하며 안타까움과 충격을 동시에 안겼다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

방송인 데프콘이 투자 실패 경험을 털어놓았다.27일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 27년 전 헤어진 새어머니를 찾아달라는 남성의 사연이 아쉽게 마무리됐다. 어린 시절, 아버지의 가혹한 체벌 속에 불안하게 자란 의뢰인은 모든 불행의 원인을 새어머니에게 돌리며 반항했다. 그러나 자신을 사랑으로 보듬어준 새어머니의 사랑을 뒤늦게 깨닫고 마음을 열었고, 관계는 조금씩 회복되는 듯 보였다.하지만 군 복무 중 아버지의 이혼 소식을 접하며 새어머니와 헤어지게 됐다. 이후 약 10년 만에 어렵게 연락이 닿았지만, 당시 생활고에 시달리던 의뢰인은 새어머니에게 도움을 요청할 수밖에 없었다. 이에 새어머니는 선뜻 10만 원을 보내줬지만, 의뢰인은 그 고마움에 보답하지 못한 채 다시 연락을 끊고 말았다. 의뢰인은 "제가 먹튀범이 된 것"이라며 27년간 죄책감 속에 살아왔다고 털어놓았다.탐정단은 새어머니의 흔적을 좇아 과거 그녀의 오빠가 미꾸라지 양식을 했다는 마을을 찾았다. 그곳에서는 주민들의 적극적인 협조와 새어머니의 가족들을 마주치는 기적 같은 우연이 겹치며 만남의 가능성을 높였다. 탐정단이 전화를 걸자 새어머니는 "돈을 받았으면 연락했어야 하지 않냐"며 의뢰인을 향한 서운함을 내비치면서도, "잘 살고 있다니 다행이다. 나를 찾겠다는 그 마음만 고맙게 받겠다고 전해달라"고 담담하게 말했다. 이후 의뢰인은 직접 새어머니에게 전화를 시도했지만 연결되지 않았고, 진심을 담은 문자로 마음을 전했다. "맛있는 것도 사드리고, 용돈도 드리고, 함께 벚꽃도 보러 가고 싶다. 새어머니 편하게 타시라고 차를 승합차로 바꿀까 싶다"며 설레는 상상도 이어갔다. 하지만 새어머니가 보낸 "전화하지 마세요"라는 단호한 거절의 문자에 의뢰인은 말을 잇지 못했고, "제 욕심만 차릴 순 없다. 새어머니가 사과를 받아주실 때까지 기다리겠다"며 씁쓸한 여운을 남겼다.'사건 수첩'에서는 "영포티 감성에 푹 빠진 40대 남편의 행동이 수상하다"는 만삭 아내의 사연이 공개됐다. 43세에 대기업에 재직 중이던 의뢰인의 남편은 팀장이 된 이후 주말마다 모자와 후드 티셔츠, 청바지 등 젊은 스타일로 변신한 채 '출근'을 핑계로 외출했다. 여기에 안 쓰던 유행어를 쓰고, 핸드폰 사진첩에는 젊은 여자와 커플룩을 맞춰 입고 찍은 사진까지 발견되자 둘째 출산을 앞둔 의뢰인의 불안은 커져갔다. 탐정단의 조사 결과 의뢰인의 남편은 주말마다 젊은 남녀들의 혼성 모임에 참석했고, 평일에는 해당 여성과 신혼부부 행세를 하며 신혼집을 보러 다니고 있었던 것으로 밝혀졌다. 그러나 그 이면에는 충격적인 비밀이 숨겨져 있었다. 알고 보니 의뢰인의 남편은 자기 계발 스터디를 하며 경매를 배우는 모임에 빠져 있었고, 이미 몇 개월 전 회사에서 희망퇴직까지 한 상태였다.의뢰인의 남편은 주식과 부동산 대박으로 80억 원 자산가가 된 후배의 성공담에 불안감을 느끼게 됐고, 과거 회사 동기의 "요즘 세상에 누가 월급으로 돈을 버냐?"는 말에 자극받아 퇴직까지 한 것이었다. 이어 "제2의 성수처럼 확 뜰 것"이라는 말을 믿고 퇴직금과 대출금까지 끌어모아 3억 원을 공동 투자했다. 하지만 해당 모임은 치밀하게 설계된 사기판으로, 동기와 모임 멘토, 사진 속 여성까지 공모해 의뢰인의 남편을 속인 것이었다. 이에 김풍은 "사기꾼들은 극형에 처해야 한다. 한 가정을 다 파탄내는 것"이라며 분노를 터뜨렸다.한편 이날 방송에서는 데프콘과 일일 탐정으로 함께한 뮤지컬 디바 정선아의 현실 투자 경험담도 눈길을 끌었다. 정선아는 "상장 폐지에 거래 정지까지 겪었다. 친한 친구 말 듣고 했다가 지금은 걔 안 본다"며 씁쓸한 경험을 털어놨다. 데프콘 역시 "S전자 주식을 9층에서 버티다가 10층에서 팔았는데 갑자기 20층까지 가더라. 30층까지 간다는 말을 듣고 21층에서 다시 들어갔다가 다음 날 전쟁이 터져 빠르게 손절했다"며 투자 비하인드를 전해 웃픈 공감을 자아냈다.채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr