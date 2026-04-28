그룹 트와이스 멤버 정연이 갸름한 얼굴 라인을 보이고 있다. / 사진=정연 SNS

그룹 트와이스 멤버 정연이 물오른 외모로 주목받고 있는 가운데 그의 친언니이자 배우 공승연의 반응이 눈길을 끌고 있다.정연은 지난 18일 자신의 SNS에 여러 무대 의상을 착용한 채 무대 아래서 다양한 포즈를 취하고 있는 게시물을 업로드했다. 이때 공승연은 "누구세열"이라는 댓글을 달았다. 공승연은 지난 3월에도 공연 준비를 앞두고 메이크업과 헤어를 받는 정연에게 "제 동생을 찾습니다"라는 반응을 남겼다.정연은 다이어트에 성공한 근황으로 주목받고 있다. 그는 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "나한테 걸렸지"라는 문구와 함께 짧은 영상을 게재했다. 이때 평소 모습보다 한층 슬림해진 라인과 화려한 스타일링으로 눈길을 끌었다.정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 급격한 체중 증가를 겪으며 힘든 시간을 보낸 바 있다. 이후 꾸준한 치료와 자기 관리를 거치면서 "데뷔 초 때의 외모를 최근 되찾았다"는 평가를 받고 있다.한편 정연이 속한 트와이스는 현재 월드투어 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr