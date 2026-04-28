가수 이상민이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'아니 근데 진짜!'에서 입담을 뽐낸 이상민 / 사진제공=SBS

10살 연하와 재혼한 이상민이 '아니 근데 진짜!'에서 하도권에게 "본인이 잘해서 여기까지 온 거지 신성록 때문에 잘된 건 아니라고 생각하는 거 같다"고 말해 모두를 당황케 했다.지난 27일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서 이상민은 충만한 엔터의 음악의 신으로 변신했다. 이날 이상민은 멤버들이 스케줄 걱정을 하자 카이에게 "엑소 콘서트에 게스트로 나갈 거니 눈 한 번만 딱 감아달라"고 부탁해 웃음을 자아냈다. 이어 오디션을 보러 온 손담비와 이수지가 홍일점 자리를 두고 경쟁하는 상황을 흥미롭게 지켜봤다. 탁재훈이 손담비의 춤에 대해 도발하자 이상민은 "아직 살아있다"며 손담비를 독려하는가 하면 '미쳤어' 안무까지 이끌어냈다.그런가 하면 이상민은 카이와의 계약 조항을 논의하는 자리에서 연애부터 결혼 금지 조항까지 내걸며 웃음을 자아냈다. 또한 그는 카이가 계약 기간을 묻자 "평생 계약"이라고 답하는가 하면, 결혼 금지 조항에 카이가 "여기 있는 사람 다 했는데 왜 나는 못 하냐"고 하자 '결혼 한 번'으로 수정하는 등 환장의 티키타카로 보는 이들을 미소 짓게 했다.이어 '나쁜 녀석들' 콘셉트로 전환된 자리에서 이상민은 크라운파의 이쌍칼 앞잡이 행동대장으로 몰입해 20년 절친 신성록과 하도권을 맞이했다. 또한 이상민은 하도권에게 "주관적이네, 본인이 잘해서 여기까지 온 거지 신성록 때문에 잘된 건 아니라고 생각하는 거 같다"고 짚으며 하도권을 당황케 했다. 이어 신성록 덕분이 아니라는 하도권의 항변에 이상민은 "그럼 감독님이 앞에서 그렇게 말하겠냐"고 카운트펀치를 날려 웃음을 안겼다.이상민이 출연 중인 '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr