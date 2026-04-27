사진=남규리 유튜브 ‘귤멍’ 영상

사진=남규리 유튜브 ‘귤멍’ 영상

가수 겸 배우 남규리(42)가 팬들에게 따뜻한 힐링을 선사했다.지난 26일, 남규리의 공식 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.44 책 읽어주는 귤 Part.1 | 우리 같이 책 읽을까요? 졸면 안돼요 본격 꿀잠 유발 영상, Part.2 | 꽃을 보듯 너를 본다 나태주 (feat. 수면유도 ASMR)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속 남규리는 바쁜 스케줄을 마친 직후 대형 서점을 방문해 팬들에게 직접 읽어줄 책을 고르는 다정다감한 면모를 보였다."평소 '책 읽어주는 여자' 콘텐츠를 꼭 해보고 싶었다"며 설렘을 드러낸 그녀는 나태주 시인의 시집을 비롯해 자기계발서, 영화감독 로베르 브레송의 책 등 심사숙고해 고른 여섯 권의 도서를 차례대로 소개했다. 이어 본격적인 책 읽기에 돌입한 남규리는 특유의 맑고 섬세한 음색으로 책의 구절들을 차분히 낭독하며 팬들의 귀를 사로잡았다.특히 로베르 브레송 감독의 책 속 "자기 안에 이미 있는 것을 의심하지 않는 것이다"라는 문구를 낭독하며, 최근 신곡 '사랑의 인사 2026' 관련 촬영을 할 때 스스로 가장 많이 상기시켰던 문장이라는 비하인드 스토리까지 전해 짙은 여운을 남겼다.오직 목소리와 감성에 온전히 집중한 남규리의 낭독은 바쁜 일상에 지친 구독자 '귤별이'들에게 깊은 위로와 힐링을 선사했다는 평이다. 무엇보다 영상 말미에는 팬들을 위해 나긋나긋한 목소리로 시를 읽어 내려가던 남규리가 정작 본인이 먼저 스르르 잠에 빠져드는 귀여운 반전이 담겨 보는 이들의 미소를 자아냈다.편안하게 잠든 그녀의 모습 위로 "규리씨...?, 안녕히 주무세요"라는 자막이 더해지며 완벽한 '꿀잠 유발 ASMR' 콘텐츠의 대미를 장식했다. 이러한 남규리의 다채로운 콘텐츠 행보는 최근 발매된 신곡 '사랑의 인사 2026'의 흥행에도 강력한 화력을 더하고 있다. 절친 이세영과의 카메오 및 듀엣 영상, 개그맨 허경환, 가수 황가람의 특급 지원사격 릴레이에 이어 '귤멍' 유튜브 채널을 통한 친밀한 소통까지 전방위적인 활약이 돋보인다.풍성한 콘텐츠와 압도적 화제성에 힘입어 '사랑의 인사 2026'은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 지니뮤직, 멜론 등 주요 최신 발매 차트 상위권에 직행하며 거침없는 인기 질주를 이어가고 있다. 특히 트렌디하게 편곡된 감각적인 비트와 남규리만의 맑고 호소력 짙은 섬세한 음색이 어우러져 새로운 음악적 스펙트럼과 세련미를 증명했다는 호평이 쏟아지고 있다.앞서 남규리가 속한 그룹 씨야는 15년 만의 완전체 선공개곡 '그럼에도 우린' 발매 직후 주요 음원 차트 1위를 휩쓸며 막강한 저력을 과시했다.한편, 남규리는 오는 5월 그룹 씨야의 완전체 앨범 발매 준비에 박차를 가하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr