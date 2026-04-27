그룹 아이브 멤버 장원영과 배우 박보검이 만남을 인증했다. / 사진=박보검 SNS

사진=장원영 SNS

사진=박보검 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 박보검과의 만남을 인증했다.장원영은 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 토끼와 강아지 이모티콘과 함께 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물은 박보검이 같은날 업로드한 사진들. 두 사람은 앰배서더로 활동하고 있는 가전제품 행사에 참석했다가 만나 인증 사진을 남기고 있는 모습. 선남선녀의 대면이 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다. 박보검은 영화 '몽유도원도'와 '칼: 고두막한의 검'을 앞두고 있으며, 최근까지 예능 '보검매직컬'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr