'모자무싸'에서 오정희 역을 맡은 배우 배종옥 / 사진제공=JTBC

'모자무싸'에서 오정희 역을 맡은 배우 배종옥 / 사진제공=JTBC

배우 배종옥이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 국민 배우의 민낯을 그려냈다.배종옥은 지난 25~26일 방송된 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸')에서 원로 배우 오정희 역을 맡았다.극 중 오정희는 해외 영화제에서 여우주연상을 거머쥔 국민 배우이자, 누군가 자신을 지켜보고 있다는 강박 속에 늘 연기하듯 살아가는 지독한 완벽주의자다. 위압적인 하이힐 소리와 함께 경호원들의 호위를 받으며 첫 등장한 오정희는 단숨에 시선을 장악하며 압도적인 존재감을 각인시켰다.이어 오정희는 자신이 주연을 맡은 영화 '마이 마더' 관객과의 대화 현장에서 확고한 연기 철학을 보여주며 프로페셔널한 면모를 뽐냈다. 오정희는 "드디어 딸한테 부끄럽지 않은 작품 하나 남기겠구나"라고 고백하며 의붓딸 장미란(한선화 분)과의 훈훈한 모녀 관계를 보여줬다.그러나 대기실에서의 오정희는 180도 달랐다. 오정희는 장미란의 말투를 집요하게 지적하며, "자기 언어가 없는 배우 길게 못 가"라고 냉정한 일침을 날렸다. 단호한 말투와 날 선 눈빛으로 딸을 몰아붙이는 오정희의 모습은 순식간에 분위기를 반전시키며 극의 긴장감을 극대화했다.이 가운데 오정희는 SNS를 통해 확산된 과거 폭로글로 위기를 맞았다. 장미란은 오정희가 재혼해 얻은 의붓딸이며, 친딸인 변은아(고윤정 분)는 방치됐다는 의혹이 불거졌다. 오정희와 변은아의 모습이 교차되며 향후 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.이 과정에서 배종옥의 연기 내공이 빛을 발했다. 평정심을 유지하려는 겉모습과 달리, 미세하게 흔들리는 눈빛과 표정으로 당혹감과 불안감을 촘촘히 그려내며 캐릭터의 복합적인 심리를 설득력 있게 완성했다.'모자무싸'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr