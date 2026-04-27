그룹 온앤오프가 팬미팅을 성료했다. / 사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 팬 미팅 'Re:Connect'를 성료했다.온앤오프는 지난 25일 서울 영등포구의 명화라이브홀에서 팬 미팅 'Re:Connect'('리:커넥트')를 성황리에 마무리했다.이날 온앤오프는 'Beautiful Beautiful', 'Ice & Fire', 'Breath, Haze & Shadow' 등 다양한 무대를 선보이며 현장의 열기를 더했다. 특히 온앤오프는 데뷔 이후 오랜만에 'Original'을 팬들 앞에서 공개했다.온앤오프는 사전 질문을 통해 '퓨즈(FUSE, 팬덤명)'들에게 받은 답변을 바탕으로 정답을 맞히는 '퓨즈의 마음을 읽어라'와 랜덤 댄스 챌린지까지 진행해 즐거운 시간을 보냈다. 이들은 다양한 케이팝 가수들의 챌린지 곡 13개를 소화하며 다채로운 매력으로 팬들의 마음을 사로잡았다.온앤오프는 소속사를 통해 "오랜만에 '퓨즈'와 만나는 만큼 설레는 마음으로 팬 미팅을 준비했다. 이렇게 함께 좋은 시간을 보낼 수 있어 행복하다"라며 "늘 응원해 주셔서 덕분에 큰 힘을 얻었다. 앞으로도 더욱 좋은 무대와 성장한 모습으로 보답하겠다"고 전했다.한편 온앤오프는 최근 케이아이 엔터테인먼트와 전속 계약 후 활발한 활동을 보여주고 있다. 자체 콘텐츠 '뭐해? ON!'을 론칭했으며, 멤버 이션과 와이엇은 글로벌 K-뷰티 탐구 예능 '뷰티 온 앤 오프' MC로 발탁돼 재치 넘치는 입담을 선보이는 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr