방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 오는 11월 결혼을 발표한 남현종 아나운서가 축가에 욕심을 내는 엄지인, 김진웅 덕분에 행복한 고민에 빠져 재미와 웃음을 선사했다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

연 수입 약 40억 원 이상으로 추정되는 방송인 전현무가 축의금 액수를 밝혔다.지난 26일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀') 354회는 최고 시청률 6.0 %를 기록했다. (닐슨 코리아 기준)이날 엄지인은 전세사기로 결혼식 예산을 고민하는 남현종에게 딱 맞는 대관료가 무료인 결혼식장과 웨딩카 의전 서비스와 화려한 꽃장식이 돋보이는 호텔 예식장 등을 소개해 눈길을 끌었다. 이어 남현종은 청첩장을 전달하는 친분의 범위와 축의금 등 현실적인 고민들을 나눴다.엄지인이 "현종이가 내 결혼식에 안 왔다"라며 "내가 식장도 소개시켜 주고 했으니 축의금은 5만원이 적당할 것 같다"라고 하자 전현무는 "방송에서 보여준 케미가 있는데 10만원은 해야지" 라고 말했고, "박명수는 30만원을 해야 한다"라고 주장했다. 이에 엄지인은 "우리 회사에서는 2~30만원 정도 하면 잘못 넣은 거 아니냐고 연락 온다"라며 식대를 생각해 20만원 정도로 타협했다.그런가 하면, 김숙이 송은이, 최강희, 이영자, 최화정, 박소현 등 절친에게 축의금 1000만원을 내려고 생각하고 있다고 밝히며 한편으로는 절친들이 결혼을 안해 다행이라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이어 전현무는 "제일 많이 냈던 축의금은 500만원"이라며 "이제까지 낸 축의금을 다 합치면 억 단위다"라고 밝혀 깜짝 놀라게 하더니 "두번째 결혼은 조금 깎아서 낸다"라고 축의금 기준을 밝혀 웃음을 빵 터지게 했다.엄지인과 김진웅은 축가에 대한 욕심을 드러내 남현종을 당황케 했다. 즉석에서 축가 오디션이 진행된 가운데 김진웅은 박명수의 '바보에게 바보가'를, 엄지인은 조혜련의 '아나까나'를 열창했다. 무대를 지켜본 남현종은 "왜 나에게 축가 선택지가 두 개밖에 없는 거냐"며 "축가는 제가 직접 하거나 아예 없애겠다"고 선언해 폭소를 유발했다.한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr