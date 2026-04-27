윤현민이 남민주와 최종 커플이 됐다./사진제공=SBS

윤현민이 남민주와 최종 커플이 됐다./사진제공=SBS

배우 백진희와 7년간의 공개 열애 끝에 2023년 결별한 윤현민(41)이 생애 첫 소개팅에 나섰다.지난 26일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 아바타 소개팅에 나선 윤현민, 임원희의 모습이 담겼다.이날 윤현민은 “한 번도 소개팅한 적이 없다. 대학도 안 나오고 중,고등학교도 다 남자 학교였다. 사주를 봤는데 내년에 결혼 운이 세게 들어온다더라. 내년이면 결혼을 할 것 같다”고 말했다.김희철은 임원희를, 탁재훈은 윤현민을 조종하게 됐고, 여성들은 아바타 소개팅인 줄 전혀 모른다고 밝혔다. 윤현민은 여성분이 호감이면 눈썹을 만진다며 두 분 다 호감이면 팔짱을 끼고 웃겠다고 말했다. 탁재훈은 윤현민에게 "입만 닫으면 허당인지 아닌지 모른다. 겉모습만 보면 멀쩡하다"고 해 웃음을 자아냈다.첫 번째 여성 남민주 씨는 빈티지 매장을 운영하고 있었다. 두 번째 여성 박윤정 씨는 골프를 가르치고 있었다. 중간 투표의 시간에서 윤현민은 윤정을, 임원희는 민주를 선택했다.윤정 씨가 화장실을 간 사이 민주 씨가 옷을 벗자 윤현민은 탁재훈의 조종으로 “저도 더워서 옷을 벗겠다”라며 민소매를 입은 모습을 보였다. 여기에 탁재훈은 "옆에 환풍기 뽑아서 아령을 하라"고 주문했고, 윤현민은 결국 지령을 듣고 운동을 시작했다.결국 최종 결과 윤정 씨는 임원희를, 민주 씨는 윤현민를 선택하며 커플로 성사됐다. 민주 씨는 윤현민은 선택한 이유에 대해 "멋있으셔서"라고 표현했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr