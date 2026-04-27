22기 옥순, 바닥에 누워서 뭐해…공무원 퇴사하니 더 자유

‘나는솔로’ 22기 옥순과 경수가 독특한 릴스를 찍었다.최근 두 사람은 집에서 편안한 모습으로 영상을 찍어 릴스로 올렸다. 아내인 22 옥순은 바닥에 누워 립싱크를 하고 있다. 손에는 주방도구를 들고 있어 웃음을 자아낸다. 남편인 22기 경수는 계속 움직이며 엽기적인 모습을 보인다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr