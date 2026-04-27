방송인 지석진이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

넷플릭스(Netflix) 일일예능 '만학도 지씨' 6회에는 경제, 재테크 미디어 어피티 박진영 대표가 출연해 보다 심화된 투자 인사이트를 전한다. / 사진=넷플릭스 '만학도 지씨'

방송인 지석진이 재테크 소신 발언을 전했다.27일 오후 5시 공개되는 넷플릭스(Netflix) 일일예능 '만학도 지씨(연출 정도담, 제작 TEO)' 6회에는 경제, 재테크 미디어 어피티 박진영 대표가 출연해 보다 심화된 투자 인사이트를 전한다. 지난 회차에서 주식 초보를 위한 투자 기초를 다뤘다면, 이번에는 국내 주식 전망부터 자산 배분, 노후 대비 전략까지 실전 중심의 이야기가 펼쳐질 예정이다.박진영 대표는 배당주부터 ETF까지 투자 꿈나무들을 위한 자산관리 꿀팁을 대방출할 예정이다. 부동산처럼 현금화가 어려운 비유동성 자산이 과연 적절한 선택일지, AI 시대 속에서 미국 빅테크 주에 투자해도 괜찮을지 등 다채로운 재테크 이야기가 오갈 전망이다. 앞서 뼈아픈 주식 실패담을 전하며 화제를 모았던 지석진은 네버엔딩 질문 세례로 흥미를 안기는가 하면, 미미는 전문가로부터 '재테크 꿈나무'로 인정받는다고 해 궁금증을 더한다.공격 투자형 지석진과 안정형 미미는 또 다시 극명한 투자 성향 차이를 드러낼 예정이다. 특히 '한 번에 10억 vs 매월 300만 원' 밸런스 게임에서는 상반된 선택이 눈길을 끈다. 미미가 "죽을 때까지 300만 원을 받겠다"고 선택한 반면, 지석진은 "한 방에 들어와야죠"라며 10억을 택해 의견 대립을 보이는 것. 하지만 이도 잠시, 지석진은 팔랑귀 면모를 보이며 다시 흔들리는 모습으로 웃음을 자아낼 예정이다.노후 대비에 대한 현실적인 고민도 이어진다. 특히 중간에 해지하면 불이익이 큰 '연금 계좌'에 대한 이야기가 나오자 지석진은 "전 중간에 깰 수도 있다. 저희 같은 P(즉흥형)들은 못한다"고 토로하며 즉석에서 'P'들의 대동단결 토크를 펼쳐 웃음을 자아낸다. 이어 30~40대에 자산 소득으로 조기 은퇴를 목표로 하는 '파이어족'이 언급되자, 미미는 "저는 100살까지 일할 것. 죽기 전까지 일할 것"이라며 확고한 가치관을 드러내 눈길을 끈다.또한 "주식, 코인, 금, 그 다음은 무엇이냐"는 질문이 던져지며 관심이 집중된다. 지석진은 박진영 대표의 한마디에 "이건 신선한데? 여러분 받아 적으세요"라며 열광했다고 전해져 본 방송을 향한 궁금증을 자극한다.넷플릭스 '만학도 지씨'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능으로 매주 월요일 오후 5시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr